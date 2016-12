El perro de Carrie Fisher se despide de su querida dueña en Twitter

Gary, el popular bulldog francés de la actriz Carrie Fisher, ha querido expresar su dolor por la muerte de su querida dueña este martes tras sufrir un paro cardíaco rindiéndole homenaje a través de su perfil de Twitter, que la intérprete le creó antes de su fallecimiento para convertirle en una de las mascotas más influyentes del mundo del entretenimiento.

“Este es el tuit más triste de todos los que he compartido. Mi mamá se ha marchado. Te quiero, Carrie. Siempre te esperaré… Siempre estuve a tu lado, pero lo más importante de todo es que tú siempre estuviste al mío. El amor no entiende de estaciones, atormenta al alma eternamente”, escribió el responsable de manejar la cuenta de la red social Gary, junto a una fotografía del perrito mirando a través de una ventana con actitud expectante.

“El perro más cool del mundo posando junto a la humana más cool”, añadió junto a otra imagen en la que aparece con la legendaria protagonista de ‘La guerra de las galaxias’.

A lo largo de los últimos días, en el tablón de Twitter del animal -que cuenta con 48.000 seguidores- se fueron incorporando las actualizaciones sobre el estado de salud, o la falta de progresos del mismo, de Carrie después de que esta perdiera el conocimiento en un vuelo de Londres a Los Ángeles el pasado viernes, que tristemente no volvió a recobrar antes de fallecer en un hospital de California.

A pesar de su apretada agenda profesional y sus continuos viajes alrededor del mundo, especialmente después de retomar su papel en la franquicia ‘Star Wars’, Carrie apenas se separaba de su mascota, a quien llevaba como acompañante a multitud de eventos y consentía hasta el punto de transformarle en una “diva insaciable de atención”.

“Me siento un poco estúpida cuando me llevo a Gary a todas partes, pero es que no soporta estar lejos de mí. Sé que soy yo la culpable de que haya desarrollado este lazo emocional tan intenso y dañino que le ha transformado en un perro caprichoso que no me quiere obedecer. El otro día cuando le daba de comer, a su manera me dijo: ‘No quiero comer salchichas, tráeme beicon'”, aseguraba recientemente la malograda artista en conversación con el portal Vulture.