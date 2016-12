Mariah Carey aprovecha la Navidad para afianzar su relación

Desde que se hiciera pública su relación a principios de este mes de diciembre, la cantante Mariah Carey y el bailarín Bryan Tanaka prácticamente no se han separado el uno del otro y numerosas han sido las ocasiones en que ambos se han dejado ver disfrutando animadamente de su compañía mutua, un idilio que no ha hecho otra cosa que intensificarse durante el período festivo después de que los dos enamorados decidieran aprovechar la Navidad para dar rienda suelta a su innegable atracción.

“Mariah está loca por él, ahora ha quedado claro. Bryan se lleva fenomenal con sus mellizos [fruto de su fallido matrimonio con Nick Cannon] y hace unos días estuvieron todos en Aspen. Mariah y Bryan iban a todas partes agarrados de la mano y este se animó incluso a entrar en varias boutiques para comprar carísimos regalos a los pequeños”, revela una fuente al portal Entertainment Tonight, antes de incidir en el gusto que tendrían ambos por exhibir públicamente el cariño que se profesan: “Se mostraron muy afectivos el uno con el otro en todo momento, besándose en cualquier tipo de situación”, añade.

Mariah, Bryan y los dos retoños de la diva de la música se encontraban alojados estos días en una amplia cabaña que habrían alquilado a través de la popular aplicación Air BnB y que estaría ubicada en uno de los exclusivos complejos turísticos de Aspen (Colorado) que con tanta frecuencia visitan las celebridades.

Tan idílica escapada vacacional, que parece confirmar que la intérprete ha superado definitivamente su separación del empresario James Packer y el repentino final de su compromiso matrimonial, también contrasta claramente con la estancia forzosa de su exmarido Nick Cannon en un centro hospitalario tras sufrir algunas complicaciones ligadas a la enfermedad de Lupus que padece, un ingreso que él mismo se encargaba de anunciar a través de las redes sociales para tranquilizar a todos sus fans.

“Para todos aquellos que habéis intentado poneros en contacto conmigo estos días, aquí es donde he estado. Pasaré la Navidad en el hospital. Pero todo va bien, los doctores ya me han informado de que me recuperaré antes de Año Nuevo. #El Lupus es un asco #Guerrero”, publicaba en Twitter.