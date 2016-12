La famosa actriz Kate Beckinsale no consume alcohol

Aunque con su físico privilegiado bien podría permitírselo, la actriz Kate Beckinsale no aprovechará estas fechas como excusa para excederse con la bebida, ya que siempre ha sido abstemia.

“No bebo alcohol, tengo la sensación de que me afecta muy rápidamente, se me sube a la cabeza, así que nunca me he bebido un vaso entero de alcohol, en toda mi vida”, confiesa la estrella en el número de enero de la revista Shape.

A sus 43 años, la intérprete ha vuelto a enfundarse el ajustado mono de cuero de su personaje en la franquicia ‘Underworld’ para revelar así que, a simple vista, por ella no pasa el tiempo gracias a su afición por la actividad física y su duro trabajo en el gimnasio.

“En general, me despierto y tomo el desayuno, y después ya entreno. Prefiero quitármelo ya del medio por la mañana”, explica en la conversación, durante la que reconoce que entre sus hábitos de vida saludable no se encuentra mantener una rutina de sueño acorde con las horas de luz.

“Tengo que reconocer que no me levanto pronto por costumbre. Por mí, sería mucho mejor si todo el mundo se fuera a dormir a las cuatro de la madrugada y se despertara al mediodía. Pero tristemente no es así, así que normalmente a primera hora voy por ahí tambaleándome”.

En su juventud, la actriz británica no prestaba tanta atención a su estado de forma, pero ahora es una verdadera experta en variar su rutina para sacarle el máximo partido.

“Los entrenamientos intensos han marcado una gran diferencia en mi vida. Tengo un montón de energía, y hacer ejercicio me ayuda a canalizarla. Sigo un circuito de entrenamiento combinado con ejercicio de cardio explosivo, como por ejemplo correr en una cinta no motorizada. Esa parte es una tortura. Pero lo que me gusta de los circuitos es que nunca pasas demasiado tiempo haciendo el mismo ejercicio. Cuando estas a punto de llegar a un punto en el que piensas que ya no puedes soportarlo más, pasas a otra cosa”.