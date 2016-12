Bella Thorne niega haberle sido infiel a Tyler Posey con Charlie Puth

La vida amorosa de la joven Bella Thorne vuelve a estar en el candelero tras la publicación de unas fotografías en las que se la veía en actitud muy cariñosa con el cantante Charlie Puth durante una jornada de playa en Miami el pasado fin de semana, a pesar de que en aquel momento se creía que la actriz mantenía una relación sentimental con el protagonista de la serie ‘Teen Wolf’, Tyler Posey.

Harta de tantos rumores, la intérprete de 19 años ha echado mano ahora de sus redes sociales para aclarar, primero, que su noviazgo con el actor ha llegado a su fin, y segundo, que en ningún momento le fue infiel porque entre Puth y ella no existe nada más que una bonita amistad.

“Ty y yo no estamos juntos desde hace unas dos semanas, y Charlie y yo NO estamos saliendo. Somos solo amigos”, ha aclarado ahora la guapa pelirroja en su perfil de Twitter.

De esta forma, Bella ha tratado de poner fin al culebrón que se ha desatado en la plataforma digital después de que ella misma compartiera hace dos días unas imágenes en las que aparecía besando a su ya exnovio alegando que le habían entrado ganas de “recordar el pasado” en un ataque de nostalgia y dando a entender de forma sutil que por ese entonces Tyler y ella ya no eran pareja pese a que aún no hubieran querido confirmar la noticia.

Sin embargo, esas instantáneas no parecieron sentar nada bien a Charlie Puth, especialmente después de que sus seguidores comenzaran a acusarle de haber jugado un significativo papel en la supuesta infidelidad, por lo que no dudó en lavarse las manos y quedarse al margen de tan feo asunto asegurando que la actriz le había prometido que estaba soltera y sin compromiso.

“No puedo creer lo que estoy leyendo. Nadie se merece que jueguen así con su corazón, no quiero verme envuelto en nada de esto. No conozco a Tyler personalmente, pero sé que no se merece que le traten así. Ella me dijo que ya no estaba con él. Todo esto es nuevo para mí. Yo solo quiero que todo el mundo esté en paz, así que voy a distanciarme de este tema”, declaraba el cantante del pegadizo tema ‘Marvin Gaye’ en su propio tablón de Twitter, afirmando indirectamente que entre Bella y él sí había sucedido algo.