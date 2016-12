Lucero afirmó que la Navidad es una de sus épocas favoritas, le encanta celebrarla junto hijos, José Manuel y Lucerito, con quienes decora el árbol y adorna su casa, pero reconoce que preparar los platillos no es lo suyo.

“Me encanta que la gente cocine y se me hace un arte, pero no le encuentro (sentido). Hasta los programas que sacan como de Iron Chef y eso, pienso ‘¿qué le ven?’ A mí que me importa si hacen suflé o pato al orange. Me da igual”, dijo la cantante al diario Reforma.

“La verdad es que no soy tan comelona. Me gusta la comida, los postres y me doy mis gustos, pero no soy una persona muy tragona, podría comer diario lo mismo, por eso no me impacta meterme a la cocina”, detalló al respecto.

“Veo que las pobres señoras pasan Navidad ¡cocinando! Acaban a las nueve de la noche, empapadas en sudor, con los pelos (despeinados). Huelen a pavo y a las pobres no les dan tiempo ni de arreglarse. Yo no soy tan de la cocina”, agregó sonriendo.

No obstante, afirmó que cuando se trata de platillos para la cena familiar, es práctica y se ofrece a llevar la ensalada Waldorf: Manzana picada, frutos rojos y vegetales verdes.