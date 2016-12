Brad Pitt culpa a Angelina Jolie de exponer mediáticamente a sus hijos

Brad Pitt ha vuelto a lanzarse contra Angelina Jolie y nuevamente ha pedido que sean sellados los documentos relacionados con su separación, debido a que la actriz ventila detalles sobre sus hijos, según detalla el portal TMZ.

Según refiere Pitt, los medios de comunicación han tenido acceso a información privada a través de los documentos presentados en la corte, y no obstante que una solicitud anterior ya había sido rechazada, el actor volvió a presentar el requerimiento.

En los nuevos documentos legales, Brad dice que Angelina sabe perfectamente que son personajes famosos y daña a los niños cuando algún detalle de su batalla legal sale en los medios, incluso afirma podría poner a sus hijos en peligro.

El actor estadounidense señala además a su ex de “exponer a los niños al hacer públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”, por lo que Jolie no tendría un “mecanismo autorregulador”, para evitar que esta información sensible salga a la luz pública.

Hasta el momento se espera la respuesta de la actriz, y la batalla entre esta ex pareja de famosos se centra en la custodia de los menores, en la que Angelina desea obtener la custodia y que Brad sólo tenga derecho a visitarlos.