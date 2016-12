David Beckham muestra sus aptitudes como cocinero

El ex futbolista David Beckham empleo su cuenta de Instagram para presumir que además de ser un excelente futbolista y modelo, también es muy buen cocinero.

“Para preparar el caldo de res como mi madre utilizó lo que sea … No es tan sabrosa pero no por mucho … además albóndigas mmmmmm ah y un poco de la cerveza Guinness ? @gordongram”, escribió junto al video el ex atleta.

Beckham demostró que cocinar es uno de sus pasatiempos favoritos, sobre todo en esta época del año, donde toda la familia se reúne para pasar las fiestas decembrinas.