Rancho de Vicente Fernández cierra sus puertas a tours

Las puertas del rancho de Vicente Fernández han sido cerradas a autobuses con turistas o cualquier indicio de visita programada por terceros a un año de advertir que esto sucedería.

No obstante, Vicente Fernández Jr. aclaró, que las personas que lleguen por su cuenta, y que no estén ligados a un pago por garantía de tour, son siempre bienvenidos.

“Cuando llegan en camión (turístico) no entran, ya que el rancho no cobra ni un cinco”, subrayó Fernández Jr., quien agregó que desde hace dos meses las puertas de Los Tres Potrillos permanecen cerradas para los tours turísticos que llegan a éste lugar.

“El que quiera ir al rancho las puertas están abiertas, no hay ningún intermediario, no se tiene que pagar”, dijo Vicente Jr, comentando que incluso venden paquetes con la promesa de conocer al “Charro de Huentitán”, aunque las restricciones condicionan el beneficio a “la temporalidad” y “humor del artista”.

Recordemos que hace un año el propio Don Vicente afirmó en sus redes sociales: “Aquí no hay ningún museo, yo los recibo con mucho gusto, no por obligación o negocio. Salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón. No se dejen engañar”.