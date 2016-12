A Paula Echevarría ya la conocen hasta en Nueva York

Hace mucho tiempo que quedó atrás la época en que a Paula Echevarría se la conocía casi tanto -o más- por ser la mujer de David Bustamante que por su trayectoria profesional. Los últimos proyectos televisivos de la actriz la han convertido en uno de los rostros más queridos y rentables de la pequeña pantalla española, al mismo tiempo que hacen crecer su popularidad más allá de las fronteras de su país natal hasta superar prácticamente la de su marido. Y como prueba de ello solo hay que ver cómo a la asturiana la reconocen ya allá donde vaya durante sus viajes al extranjero.

“Yo he ido a Nueva York hace 15 días y me he hecho más fotos en Times Square que en la Puerta del Sol. Es flipante y no me lo podía creer”, explica la intérprete asturiana en una entrevista al portal Bluper para justificar su falta de interés en probar suerte al otro lado del Atlántico, como sí ha hecho Miguel Ángel Silvestre, su compañero de reparto en la serie ‘Velvet’.

“No lo tengo pensado. No me veo con la casa a cuestas. No me veo echando a mi hija del colegio. Hoy en día ya no necesitas a Netflix y HBO. Todas las plataformas que están viniendo son mundiales y si producen en España ya no tiene sentido que tú te vayas. ‘Velvet’ está en 40 países”.

A pesar de que los últimos rumores sobre sus planes de futuro tras el final de la popular ficción ambientada en unos almacenes de moda apuntan a que Paula podía haber llegado a un interesante acuerdo con alguna de esas famosas plataformas de series estadounidenses, ella -quien ni desmiente ni confirma tal información cuando se le pregunta- considera que hay mucha vida fuera del mercado anglosajón.

“Ya no es conquistar América para ser internacional. Lo que venga, bienvenido sea”, apunta.