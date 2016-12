Famosos reunidos para cantar villancicos navideño

Gracias al programa The Tonight Show y su conductor Jimmy Fallon, estrellas como Paul McCartney, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson se unieron para cantar villancicos.

El tema de Paul McCartney llamado Wonderful Christmastime fue el elegido para ser interpretado por estas grande estrellas que además fueron acompañados por algunos los personajes de la película animada Sing.

Como contraparte, la semana pasada, James Corden, famoso por su exitoso segmento Carpool Karaoke, hizo que algunos de sus invitados de la talla de de Mariah Carey, Selena Gomez, Adele y Chris Martin cantaran ‘All I Want for Christmas Is You’.