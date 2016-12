María Barracuda responde a Álvaro Cueva sobre odio

María Barracuda empleo su cuenta de Facebook para dar replica a la columna que publicó el crítico Álvaro Cueva titulada “El odio a Ana Guevara y María Barracuda”, donde expresa que su inconformidad por la preferencia que han dado los medios y quizás las autoridades a estas dos famosas tras ser agredidas.

“Mi intención a publicar lo que me pasó el 14 de diciembre era advertirles a ustedes y a todas mis amigas y a todas las personas que yo quiero para que no les pase nada. Yo no pensaba denunciar, ya había tenido yo malas experiencias con denuncias, porque así ha sido mi experiencia igual que muchos de ustedes, y cuando me paso esto evidentemente empezaron a llegar muchísimos mensajes de apoyo, de heaters, tengo hasta amenazas ahora, y todo por una cosa que no entiendo”, inicio el video la cantante.

“El caso es que ahora hubo un columnista de la revista Milenio que escribió una nota donde decía que Ana Gabriela Guevara y yo merecíamos que nos trataran mal y que no se resolviera nuestro caso. Entiendo que mucha gente este enojada porque piensan que nos están dando un trato preferencial, no es así. Mi caso y el caso de muchísimas personas, que les ha pasado lo mismo que a mi, es una cosa difícil de resolver, pero lo único que tenemos para poder combatirlo es denunciar”, replicó María al respecto.

Posteriormente, la intérprete se encargó de subrayar que no ha recibido ningún trato preferencial con respecto a su caso, que hizo la denuncia pues sabe que lo que le pasó puede volverse a dar y ella desea no vuelva a suceder, que entiende la molestia de la gente pues ella también ha padecido el no ser atendida como se debe al acudir a denunciar, que lo más fácil para ella no continuar con la denuncia, pero ahora exhorta a todos los que han sufrido algún tipo de violencia de no quedarse callados y denunciar.