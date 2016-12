El famoso Justin Bieber enfurece a organización PETA

Justin Bieber volvió a enfurecer a la organización PETA, que trabaja por los derechos de los animales, tras lucir un abrigo de piel animal en un evento.

“El look de hombre de las cavernas de Justin Bieber es un nuevo desacierto del músico” dijo un vocero de PETA Estados Unidos a The Sun.

El cantante canadiense acudió al evento acompañado de un una chica de cabello negro, que lo siguió al bajar del auto. Bieber llevaba un “extravagante” look: camisa blanca, el abrigo de la polémica, anteojos transparentes, pantalones con marcas de pintura y unas botas color café.

“Es una pena @justinbieber continúa mostrando al mundo su desprecio por los animales y la crueldad que sufren por la moda.”, dice PETA en su cuenta de Twitter.

It's a shame @justinbieber continues to show the world his disregard for animals & the cruelty they endure for fashion. pic.twitter.com/jF9oh9PHyS

— PETA (@peta) December 20, 2016