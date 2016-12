Sharon Osbourne sufrió un aborto a los 28 años tras ser atacada

La siempre impactante Sharon Osbourne (64), mujer del famoso roquero Ozzy Osbourne y madre de la también estrella televisiva Kelly Osbourne, ha vuelto a dejar a la opinión pública estadounidense boquiabierta al revelar públicamente ante las cámaras de televisión la traumática experiencia que atravesó durante su juventud en Inglaterra al sufrir un dramático aborto como consecuencia del ataque de dos perros de grandes dimensiones que sus padres tenían como mascotas.

“Cuando tenía unos 28 años o así -oh Dios mío, cómo pasa el tiempo- me atacaron los perros de mis padres, uno era un doberman pinscher y el otro un boyero de berna. Pasó justo cuando acababa de llegar a su casa para quedarme con ellos unos días. Entré por la puerta, dije ‘hola’ y ‘bam’, se me tiraron encima. Durante esa época mi voz era demasiado estridente y en cuanto me escucharon hablar se les pusieron las orejas puntiagudas. Se abalanzaron sobre mí, me tiraron al suelo y me mordieron”, aseguró en el programa ‘The Talk’ del que es colaboradora.

Una vez ingresada en el hospital, la ahora mánager y sus progenitores fueron informados por los médicos de que había perdido al bebé que esperaba, una triste noticia que a Sharon la dejó especialmente apesadumbrada al no ser siquiera consciente de que estaba embarazada.

“Fuimos al hospital y me quedé de piedra cuando nos dijeron que estaba embarazada y que había perdido al niño. No tenía ni idea y jamás me lo hubiera esperado. Fue uno de los momentos más aterradores que he vivido y en los que me he sentido más impotente. Es horrible recordar la sucesión de eventos en cámara lenta, siendo consciente de que no podía hacer nada para remediarlo”, se sinceró la también madre de Aimee (33) y Jack (31), fruto de su longevo y turbulento matrimonio con Ozzy, de quien se enamoró cuando ambos no eran más que unos adolescentes.