Cuarteto Saloma recuerda en concierto a compositores olvidados

México, 13 Jul (Notimex).- Muchos mexicanos tuvieron hoy la posibilidad de conocer a Salvador Contreras, Ricardo Castro y Alfredo Carrasco, compositores mexicanos que vivieron entre 1864 y 1982, gracias al Cuarteto Saloma que tocó este sábado en el Salón Recepciones del Museo Nacional de Arte.

Su coordinador y director artístico, Luis Samuel Saloma y Alcalá, calculó que 80 por ciento de las personas que asistieron al concierto “no tienen la menor idea de lo que han escrito esos tres compositores, que ya no viven y que si no fuera por este tipo de conciertos, la gente no lo conocería… y hoy tuvieron mucho éxito”.

El repertorio incluyó el Cuarteto número 2, de Salvador Contreras, director de orquesta, violinista y compositor que vivió de 1910 a 1982; el Cuarteto en fa sostenido menor, de quien es considerado el más importante pianista y compositor mexicano del siglo XIX, Ricardo Castro.

Los espectadores también disfrutaron del Cuarteto en mi menor, creado por Alfredo Carrasco, nacido en Sinaloa en 1875 y quien compuso valses, mazurcas, danzas, ópera, marchas militares y música para obras de teatro, entre otras obras, y quien murió el último día de 1945.

Cuarteto Saloma está integrado por Pedro Andrés Rodríguez García y Panagiota Zagoura en el violín, Luis Antonio Castillo Rueda en la viola y Alejandra Galarza en el violonchelo, quienes interpretaron obras de esos autores que por diversas razones han quedado en el olvido.

En entrevista con Notimex, el también ganador de la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2007 hizo ver la necesidad de que las autoridades correspondientes den más difusión a la música de cámara, ya que conciertos como el realizado hoy dan muestra que existe interés del público.

El maestro en el Conservatorio Nacional y en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que dependerá de los integrantes del cuarteto seguir juntos y trabajar para que se escuche más la música mexicana para cuerdas; “el futuro de ellos no lo puedo predecir”.

“He trabajado con estos jóvenes desde hace dos años y es para mí muy satisfactorio ver que todo ese esfuerzo ha tenido un resultado estupendo. Van mis felicitaciones para ellos porque en este momento no tienen una ayuda económica y, a pesar de ello, siempre están trabajando, estudiando”, declaró.

Como parte del ciclo de Música de Cámara, que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Cuarteto Saloma se presentará mañana domingo 14 de julio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 17:00 horas.