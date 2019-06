Dramaturga María Morett realizará musical de Cri Cri

León, 11 Jun (Notimex).- La directora escénica y dramaturga María Morett, quien presentó recientemente en esta ciudad su obra Piedra del Sol, basada en la poesía de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura (1990), adelantó que realizará un musical de Cri Cri.

En entrevista destacó que Gabilondo Soler (1907-1990) “es uno de los seres que amo, al igual que al poeta Octavio Paz, porque son genios que te tocan el corazón”.

Detalló que fueron integrantes de la Fundación de Gabilondo Soler quienes le extendieron la invitación para hacer la dramaturgia y la dirección del musical del espectáculo, programado para octubre próximo.

“La obra musical de Cri Cri me regresa a mi infancia, y es como la obra del poeta Octavio Paz; trabajo los poemas y al personaje y siento que entro a una capa profunda que no me aburre. Por ejemplo, siempre encuentro algo más en la poesía del Premio Nobel de Literatura”, comentó.

En el caso del cantautor Gabilondo Soler, Morett agregó que también tiene la misma sensación y que fue un compositor que alegró su niñez y la de muchas personas.

Morett explicó que el espectáculo Piedra del Sol, que presentó en un encuentro musical en esta ciudad, lo hizo teatral. “Es muy corporal porque a mí me gusta trabajar la interdisciplina, de joven bailé e hice contemporáneo, también canté y me volví actriz, después estudié escenografía, diseño de vestuario y dirección”, apuntó.