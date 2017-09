“Del manantial del corazón” inicia temporada en el Teatro Benito Juárez

México, 28 Sep (Notimex).- Un montaje basado en ritos yucatecos y que rinde homenaje a las mujeres de esas tierras, es lo que ofrece la actriz y dramaturga Conchi León en “Del manantial del corazón”, que a partir de este viernes inicia temporada en el Teatro Benito Juárez, de la capital mexicana.

“Me gustaría decir que estos relatos son producto de la ficción, pero no es así; estos relatos tienen rostro, nombre ciudad y suplicio de las mujeres que perdieron a sus hijos, algunas de ellas ni siquiera pudieron verlos muertos. Esta obra resulta de una investigación respecto a los ritos pre, post parto, nacimiento y muerte de los niños en el Mayab”, aseguró León.

En “Del manantial del corazón” universos femeninos que se atraviesan uno a otro, una evocación de Macario en femenino para construir una muerte dulce que cause un poco de alivio a las mujeres con los brazos vacíos de sus hijos, señaló la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación del Sistema de Teatros.

“Del manantial del corazón” rescata los rituales que se realizan a los niños y niñas bajo el cielo del Mayab y los cuidados de la primera infancia, según las creencias populares de Yucatán.

“Debemos entender que los pequeños son mucho más que una cajita de instrucciones, que para crecer necesitan palabras amorosas y buenos augurios, más allá del apaga la tele, pórtate bien, no toques, no mires, no corras que prevalecen en la actualidad”, ha señalado la autora.

Tras recorrer diversos escenarios de México, Estados Unidos, España y Argentina, donde en este último país fue nominada como Mejor obra extranjera, la propuesta escrita, actuada y dirigida por Concepción León se presentará en el Teatro Benito Juárez con funciones viernes, sábados y domingos, el 29 de septiembre al 22 de octubre.