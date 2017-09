Muestra plástica celebra 50 años del movimiento hippie

“Do you want a revolution” se podrá apreciar los días 23 y 24 de septiembre en Casa Estudio Jules Carp

México, 17 Sep (Notimex).- Pintura, collage, instalación e ilustración son empleados por siete artistas plásticos mexicanos en la exposición “Do you want a revolution”, que ofrece su visión del “Summer of Love”, evento realizado en la ciudad de San Francisco, California, en el verano de 1967, cuando el movimiento hippie en Estados Unidos estaba en su apogeo.

La muestra, que se podrá visitar los días 23 y 24 de septiembre en el Casa Estudio Jules Carp, en la Colonia Roma de esta ciudad, es un trabajo del colectivo Mental Mates, que de la mano de artistas como Vignina, Alejandro Glatt, Javier Andrés, Duffitt, Manu Prinster, entre otros, conmemoran ese acontecimiento.

“Se trata de una exhibición que celebra el 50 aniversario de ‘Summer of Love’, este movimiento social en el que no sólo había manifestaciones del movimiento hippie, que era el más importante, sino también contra el racismo y por la equidad de género.

“Un poco la idea es reflejar cómo, 50 años después, seguimos luchando por lo mismo; sigue habiendo manifestaciones por la libertad, las bodas del mismo género, sigue habiendo inequidad en cuanto al pago de hombres y mujeres, etcétera”, explicó a Notimex Brenda Morey, coordinadora de la exhibición.

La exhibición independiente, que coincidirá con la semana del Gallery Weekend, pretende reflexionar sobre el hecho de que medio siglo después se sigue luchando por los mismos derechos, libertad y tolerancia.

“Este movimiento surgió en San Francisco y en el Reino Unido, pero el mayor fue en San Francisco, donde habían caravanas, los jóvenes iban de una ciudad a otra, pero el movimiento que congregó a mayor gente fue un festival de música de nombre Monterey Pop Festival, que se celebró en junio de 1967, en Monterey, California, y éste fue el precursor.

“La mayoría recuerda el movimiento hippie como Woodstock, que fue en el 69, y eso no fue así, pues comenzó en el 67, en Monterey, donde tocaron bandas como Jimi Hendrix, Mamas & Papas, Janis Lyn Joplin, por mencionar algunos; fue este festival el precursor de todos los movimientos que acontecieron después”, explicó Morey.

Cuenta que, en México, hubo influencia de este movimiento hippie, a finales de los 60 y principios de los 70, con manifestaciones en el 68 y 70.

“En México se caracterizó porque los movimientos fueron estudiantiles, pero en realidad los asistentes que iban a las manifestaciones eran desde niños hasta personas de 60 años”, refirió.

Para el artista Jules Carp, uno de los participantes en esta muestra, fueron diversos movimientos político-socio-culturales en 1967, lo que dio pie a los sucesos y manifestaciones de estudiantes de todo el mundo en 1968.

De acuerdo con Morey, fundadora de Mental Mates, colectivo que será oficialmente presentado en noviembre entrante, la muestra independiente es sólo una probadita de lo que acontecerá no solo este año, sino para el 2020 donde se conmemorarán los movimientos que hubo hasta 1970 y que fueron la parte final de esa era.

La exposición estará abierta en la calle de Mérida 49, en la Colonia Roma, cerca del Parque Río de Janeiro.