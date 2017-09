Exposición del álbum de The Beatles llega a México

Monterrey, 12 Sep (Notimex).- Por primera vez en México y a partir del próximo 14 de septiembre se inaugurará, en el Centro de las Artes de Nuevo León, una exposición con fotografías de Michael Cooper, realizadas para la icónica portada del álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, lanzado hace 50 años por The Beatles.

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) detalló que la muestra “A day in the life. Sesión de portada del Sargento Pimienta”, abrirá en la Nave Generadores del Centro de las Artes, con el apoyo de la Embajada de Gran Bretaña en México, a través del Consulado Británico en Monterrey. La exposición será inaugurada el jueves 14 próximo a las 20:00 horas, en el espacio localizado al interior del Parque Fundidora, con entrada libre para los admiradores del cuarteto de Liverpool y público en general.

Melissa Segura, secretaria técnica del Conarte, explicó que “la exposición llega a raíz de un acercamiento entre el Consulado Británico en Monterrey con Adam Cooper, hijo del fallecido Michael Cooper (1941-1973) y quien posee los derechos de las fotografías, y al tener la posibilidad de realizarla es que se da el contacto con nosotros”.

“Para Conarte representa una magnífica oportunidad de unirnos a la celebración de una de las bandas más icónicas de la cultura popular a través del trabajo artístico plasmado en las fotografías que se utilizaron para la realización de la portada de Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band”, señaló.

“A day in the life… Sesión de portada del Sargento Pimienta”, está compuesta por alrededor de 50 imágenes realizadas durante la legendaria sesión a John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr.

Dicha selección de fotografías fue trabajada para complementarse con un collage en el que aparecen personajes famosos internacionales de diversos ámbitos.

Sobre la exposición, Jorge García Murillo, director del Centro de las Artes, dijo que “nos dará una extraordinaria oportunidad de conocer el mundo íntimo de las grabaciones de los Beatles”.

“Son fotografías míticas que captaban ese mundo interno, esa convivencia y tensiones que tenía este grupo de músicos sin paralelo en la historia contemporánea, de manera que es un gran privilegio tener el trabajo del fotógrafo oficial y las fotos de los Beatles en esta sesión”, resaltó.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer a la comunidad un material único e inédito en nuestro entorno y que seguramente tendrá una gran acogida entre todo el público de Nuevo León”, expuso.

La exposición se realiza justo en el año en que se celebra el 50 aniversario del lanzamiento de la producción discográfica de la que se desprenden éxitos como Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little help of my Friends, Getting better, Good morning, good morning y Being for the Benefit of Mr. Kite!

La portada de “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band”, es un elemento icónico del pop art, movimiento artístico que se desarrolló principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido.

A la vez, representa para The Beatles una de sus obras más aclamadas y de mayor influencia, al ser considerada por la crítica como la reafirmación de su maduración musical, experimentando con sonidos que los alejan del pop para llevarlos a otros géneros de mayor psicodelia, lo que ya se comenzaba a vislumbrar desde la producción Revolver.

Las fotografías de la sesión fueron realizadas en el Chelsea Manor Studio, propiedad de Michael Cooper, localizada en el barrio de Chelsea, en Londres; se realizó el 30 de marzo de 1967 con John, George, Paul y Ringo con bigote y ataviados con vestuarios de sargento que fueron diseñados por la casa inglesa Berman.

El diseño de la portada del álbum fue realizado por Peter Black y Jann Haworth y bajo la dirección artística de Robert Fraser; entre los personajes que aparecen en el collage están Bob Dylan, Karl Max, Shirley Temple, Edgar Allan Poe, Marlon Brando y Marilyn Monroe.



Por diversos factores no se pudo concretar la aparición de otros personajes como Mahatma Gandhi, Jesucristo y Adolfo Hitler.

Michael Cooper, fue un excepcional fotógrafo británico recordado por ser el centro del movimiento cultural de la icónica década de 1960.

Sus fotografías de la escena artística del Swinging London redefinieron el pop art americano, en uno con gran sentido británico, y son un documento vital del clima artístico de ese tiempo.

Su trabajo más reconocido, es la portada del álbum de Sgt.Pepper Lonely Heart´s Club Band para los Beatles, pero su extensa gama cubrió a Eric Clapton, Cecil Beaton, Andy Warhol, Francis Bacon, René Magritte, Jean Dubuffet, Peter Blake, David Hockney, Jann Haworth; escritores como William Burroughs, Jean Genet, Terry Southern, Allen Ginsberg, etc.

Adam, su hijo, heredó una colección de 70,000 negativos originales, y como tributo a esa maravillosa obra de Michael, varios libros han sido publicados. Todos ellos contienen este invalorable tesoro.

En su momento, John Lennon dijo de Cooper: “De todos los fotógrafos, Michael fue sin duda alguna, el mejor documentalista de esta magnífica década. Él entendió verdaderamente nuestros sueños de futuro y lo que los 60’s realmente significaron”.