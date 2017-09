Reúne exposición parte del universo fotográfico de Jesús Magaña

México, 10 Sep (Notimex).- Entre los años 60 y 70 del siglo pasado, el fotógrafo mexicano Jesús Magaña (1924-2015) capturó retratos de personajes del cine, el teatro y el deporte en México, que hoy conforman la exposición antológica “Jesús Magaña a color. Zapatero ¡a tus cámaras!”, que permanecerá hasta el 29 de octubre en la Galería José María Velasco.

Realizada en el marco de FotoMéxico, la muestra está integrada por 80 imágenes a color poco conocidas del artista, entre las que destacan figuras como El Santo, María Félix, Mercedes Carreño y Tongolele.

En declaraciones a la Secretaría de Cultura federal, el director del recinto Alfredo Matus comentó que la muestra de Jesús Magaña forma parte de una propuesta que pretende recuperar una visión de fotógrafos mexicanos y hacer una reinterpretación de su trabajo en el contexto de la sociedad mexicana.

Por su parte, David Magaña, hijo del conocido “Fotógrafo de la noche”, comentó que la muestra es un reconocimiento al trabajo de su padre, a quien describió como un hombre profesional insertado en la cultura popular, trascendente e innovador.

Los retratos están divididos en cuatro secciones, entre el tipo de fotografía que realizó el artista: “Pin-up femenil de los años 60 y 70”; “Estrellas mexicanas del espectáculo y deporte en la época”; “Retrato de su familia” y “Desnudo masculino”.

Respecto a este último, David Magaña recordó que “en los años 70 hizo una propuesta destacada, siempre con tendencia no morbosa, de no explotar al cuerpo por el cuerpo, buscando una estética y creando un estilo que fue de mostrar mucho a no mostrar nada”.

Además, comentó que el registro fotográfico que hizo Jesús Magaña durante su trayectoria fue muy amplio, en el que captó personajes del espectáculo y el deporte que fueron modelos aspiracionales para toda una generación en los años 60 y 70.

Su propuesta, puntualizó, formó parte de la configuración de un mundo de la sofisticación y la seducción visual. Con esta exposición esperamos que la gente aprecie su obra, y que decida si fue un artista con una propuesta o solo tomaba fotos frívolas”, señaló David Magaña.

Jesús Magaña fue parte imprescindible de la cultura pop, pues a través de revistas como Cinelandia, Cine Mundial y fotonovelas enriqueció no sólo la cultura visual del mexicano, construyó imaginarios y una visión y postura ante la vida. Todo mundo quería ser El Santo, Olga Breeskin o Andrés García, recordó.

Añadió que el trabajo de Magaña reveló la visión y mentalidad de una sociedad mexicana, que abunda en el término de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de la Guerra Fría y el consumismo.

La exposición “Jesús Magaña a color. Zapatero ¡a tus cámaras!”, de entrada libre, permanecerá hasta el 29 de octubre, de martes a domingo, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, en la Galería José María Velasco, ubicada en Reforma Norte.