Isaac Hernández participará en gala tributo a Julio Bocca en Nueva York

México, 12 Abr (Notimex).- El mexicano Isaac Hernández, Bailarín Principal del English National Ballet, participará este viernes en la gala Tributo a una leyenda de la danza (Tribute to a Dance Legend) que organiza la Youth America Grand Prix en la Ciudad de Nueva York, y que este año estará dedicada al ex bailarín argentino Julio Bocca (1967).

En la gala, que se llevará a cabo en el David H. Koch Theater del Lincoln Center, también participarán figuras del ballet internacional actual como Tamara Rojo, ( English National Ballet), Marcelo Gomes (American Ballet Theatre), Luciana Paris (American Ballet Theatre), Rodrigo Colomba (Ballet Folklorico National-Argentina), Maria Noel Riccetto (Ballet Nacional SODER, Uruguay) y Lucia Lacarra (Bavarian State Opera Ballet).

Así como Marlon Din (Bavarian State Opera Ballet), Cecilia Figaredo (International tango performer), Hernan Piquin (International tango performer), Joaquin De Luz (New York City Ballet), Gonzalo Garcia (New York City Ballet), Tiler Peck (New York City Ballet), Vitor Luis (San Francisco Ballet), and Yuan Yuan Tan (San Francisco Ballet).

Todos ellos rendirán tributo al legendario Julio Bocca, considerado el primer bailarín argentino en ganar reconocimiento mundial, quien fuera bailarín principal del American Ballet Theater y actual director artístico del Ballet Nacional del Sodre (BNS).

La gala en su honor es organizada por la Youth America Grand Prix, institución también realiza la competencia de ballet más grande del mundo, la cual lleva el mismo nombre.

Isaac Hernández obtuvo en 2003 la medalla de oro y un año después el Grand Prix de dicha competición, el máximo premio entregado en una de las más prestigiosas competencias de ballet del mundo.