Escultor Eduardo Romo vuelve a sus orígenes para exhibir “Encofrados”

México, 3 Abr (Notimex).- Con la muestra “Encofrados. Obra negra I”, el escultor mexicano Eduardo Romo celebra 30 años de trayectoria en el Museo León Trotsky, de esta ciudad, donde hace tres décadas montó su primera exposición colectiva.

La muestra, que abre mañana al público, se compone de tres obras de gran formato, cada una ensambla un cuerpo geométrico sostenido por polines a manera de base, dando como resultado piezas que parecen desafiar el equilibrio.

De acuerdo con el artista, en la arquitectura, el encofrado o cimbra es un molde formado con tableros en el que se vacía el cemento hasta que fragua, las cajas que sostienen la mezcla son efímeras, se desmontan una vez que el cemento adquiere mayor resistencia. Para él, estas formas pueden permanecer y proponerse como dispositivos estéticos.

De hecho, expuso, el proyecto “Obra negra” pone énfasis en la estética en el entramado de los procesos de la construcción arquitectónica a través de la creación de ensamblajes y obra gráfica.

En ese sentido, la propuesta de Romo se ha desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años y consta de tres series: “Prefabricados”, obra exhibida en la Bienal de Monterrey 2014; “Armados”, presentada en 2016 en Verona, Italia; y “Encofrados”, cuya primera parte se mostró en la Fundación Sebastián en 2015.

Sobre por qué celebrar sus tres décadas en el mismo espacio donde inició su carrera como artista, señaló: “Festejo mis tres décadas como creador de arte, ahora retorno en franca nostalgia para establecer el relato fundacional del artista, pero al mismo tiempo me encuentro en busca de la poética de aquel momento y de aquellos quienes me acompañaron como cómplices en mis primeros años y que ahora no están presentes”.

La muestra se exhibirá del 4 al 29 de abril en el Museo Casa León Trotsky, la visita es de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, la entrada es gratuita.

Luego, el escultor expondrá en la Galería Machado de la Ciudad de México y en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Toluca en el Estado de México, y será en este último espacio donde se podrán observar juntos los tres ejes temáticos que conforman “Obra Negra”.