Tomás Goros vuelve al teatro musical con “La jaula de las locas”

México, 25 Mar (Notimex).- Tras varios años de ausencia en el teatro musical, el actor mexicano Tomás Goros regresa al género como “George” en “La jaula de las locas” (La cage aux folles), que produce Juan Torres.

La víspera se incorporó de manera oficial al reparto, al lado de Mario Iván Martínez, con quien hace 20 años compartió el escenario del Teatro de los Insurgentes con la obra “El beso de la mujer araña”, en la que también participó Christian Bach.

En la historia escrita por el dramaturgo francés Jean Poiret, Goros interpreta a “George”, quien está casado con “Albin”. Ambos regentan “La jaula de las locas”, un cabaret de ambiente homosexual.

La situación se complicará cuando el hijo de “George” les anuncie que planea contraer matrimonio con la hija de los “Dieulafoi”, un matrimonio ultraconservador y homófobo, por lo que deben organizar una velada fuera de lo normal para conocer a los nuevos familiares.

Al finalizar la función, Tomás Goros, al igual que el resto de la compañía, fueron ovacionados de pie por el público que abarrotó el Teatro Hidalgo “Ignacio Retes”, de esta ciudad.

“Le quiero dar gracias a Dios por este regalo. Hoy se cumplen dos sueños muy grandes para mí, uno es volver a la comedia musical y que mis padres me vean una vez más en el escenario. Hoy están conmigo mis dos viejos, este 2017 cumplen 60 años de estar juntos, eso es amor”, expresó Goros.

También agradeció la presencia de sus hermanos Érika, Elsa, Héctor; a sus sobrinos Gustavo y Daniela, a sus cuñados y los amigos que lo acompañaron en esa noche tan especial.

“Esta función la dedico muy especial a la persona que me acompaña y que está conmigo, a mi compañera de viaje, porque sin ella yo no podría estar parado aquí, a Sandra. Y a mi hijo, mi gran maestro que todos los días me enseña lo que es importante en la vida”, destacó.

Tomás Goros, quien en los últimos años ha destacado por su trabajo en series como “El señor de los cielos” (2014-2016) y “La Patrona” (2013), por citar algunos, resaltó el apoyo que la compañía de “La jaula de las locas” le ha brindado para sacar adelante a su personaje.

“Cada uno de ellos me arropó, cada uno me ayudó y estuvo al pendiente de que no me equivocara, aunque lo sigo haciendo, que es lo peor”, comentó entre risas, para luego subrayar el gusto de compartir diálogos con Mario Iván Martínez.

“Gracias a Juan Torres por creer en mí, por traerme hasta acá. Mario Iván y yo nos tardamos 20 años en volvernos a dar un beso y eso no sé si es un gran amor que aguanta y soporta cualquier cosa en la distancia o qué. Le agradezco tanto, porque es mi gran hermano; además, amo a su mamá (Margarita Isabel), quien es una maravillosa actriz”, subrayó.

El debut de Tomás Goros en “La jaula de las locas”, que desde hace 16 meses se presenta en el Teatro Hidalgo “Ignacio Retes”, fue apadrinado por 16 representantes de la prensa: Claudia Pacheco (Notimex), Nancy Méndez (Excélsior), Sughey Baños (El Universal), Gloria Carpio (Diario Imagen) y María José Cantú (Milenio).

Además, Eduardo González (Grupo Acir), Martín Sánchez Farfán (EXA Radio), Ángel Cruz (TV y Novelas), Fernando Rivero (Estilo DF), Giovanni Morales (Fórmula Javier Poza), Marco Antonio Silva (Radio Fórmula), Jorge Ugalde (Televisa Espectáculos), Luis Ortiz (Clasos), Ricardo Tinajero (Uno TV), Alejandro Pasos (TV Notas) y Óscar Jiménez (Telefórmula).