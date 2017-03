La Sexta Vocal reivindica lengua zoque

La agrupación originaria de Ocotepec se presentará en Central Once el 13 de mayo

México, 10 Mar (Notimex).- Fusiones de música tradicional indígena en la que se mezclan tambores y flautas de carrizo con ska y rocksteady, retomando su lengua madre como medio de expresión musical: el zoque, es lo que ofrece La Sexta Vocal.

Se trata de una agrupación que nace en 2012 integrada por siete jóvenes originarios del montañoso pueblo de Ocotepec, en el norte del estado de Chiapas, que a través de su música buscan reivindicar a los pueblos Zoques, con una extraña fusión de música tradicional indígena y contemporánea.

Entrevistados a propósito de la emisión que saldrá al aire el próximo 13 de mayo en el programa Central Once por Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN), refirieron que la idea de cantar en zoque nace a partir de una preocupación por la pérdida de su lengua materna en los jóvenes y niños.

Por lo anterior, su propuesta está acompañada de que ritmos como el ska, el cual coincidieron, está asociado a las múltiples problemáticas sociales que viven en su municipio Ocotepec.

Tres de sus integrantes, Pedro Estrada “Pipe” (Voz principal); Miguel Ángel Morales (Guitarra) y Fredy Castellanos (Batería), hablaron sobre los orígenes del grupo, el porqué de su nombre y a qué o quiénes le cantan.

“Surgimos como jóvenes que deseábamos y queríamos divertirnos, tratábamos de imitar a personas que hacían rock, no éramos músicos, no sabíamos casi nada, todo fue empírico cuando iniciamos y fue difícil hacerlo, sobre todo porque estábamos en un pueblo indígena y marginado donde hay poco acercamiento con la capital, además de que no se cuentan con los recursos para hacer una banda u organizar un evento.

“En un principio fue complicado el adquirir instrumentos, pero cuando lo hicimos, aprendimos poco a poco; íbamos a la capital de Chiapas a ver tocar bandas y deseamos hacer eso. Al final hicimos algo muy natural o cotidiano que es nuestra lengua zoque”, comentaron.

Cuentan que el nombre de La Sexta Vocal, se refiere al uso de la “ä” como sexta vocal del alfabeto zoque del norte de Chiapas, que como elemento simbólico busca revitalizar el uso de la lengua zoque en peligro de extinción, además de expresar sentimientos y contar historias cotidianas de estos pueblos.

Incorporar ska en su música responde a que se sienten identificados con este género interpretado por bandas como La maldita vecindad, Los Rude Boys, Pánico Latino y Los Estrambóticos, además de que es un género que hace eco a sus raíces y que habla de la lucha de todos los días, del reconocimiento de su cultura e identidad.

“Poco a poco fuimos conociendo la escena del ska y el reggae, conocimos grupos locales y así aprendimos. Nos llegó la parte del ska de protesta; su auge fue en 1995 cuando estuvo el levantamiento del EZLN y en ese tiempo, las bandas de ska en México abordaron problemas sociales y particulares a la de los zapatistas y nos identificamos.

“Notamos que los temas que tocaban las bandas o los que hacían eran problemáticas sociales que se están viviendo hoy y ayer; y fue una parte de identificarse con eso junto con el ritmo, no fue solo por adoptar algo porque se escucha bien o pone a bailar a la gente, sino que profundizamos en el género y conocimos nuestras raíces, todo se fue hilvanando en un sentido de lucha”, refirió Pedro Estrada.

Miguel Ángel Morales cuenta que desde el origen de la agrupación tenían la intención de cantar en lengua zoque, ‘y al final decimos contar en nuestra lengua, pues si hay bandas en inglés, español, porque no en zoque’.

“Sacábamos covers de bandas como Panteón Rococo o Maldita Vecindad en zoque y después de eso, comenzamos hacer nuestra propia música que no se trata tanto de un rescate, sino de revalorizar nuestra lengua, porque somos una parte de ello, y la intención de La Sexta Vocal”, destacó Morales.

Refirieron que su música, habla de tradiciones del pueblo zoque, historias pasadas y actuales, también habla de cultura, leyendas y socialismo.

En el programa que saldrá al aire en dos meses La Sexta Vocal interpreta temas de su primer material discográfico “Ode Mabaxä” (Sueño, Zoque) que tiene como telón de fondo la cosmovisión zoque. El disco contiene ocho melodías cantadas en esa lengua y un “bonus track” bilingüe (español-zoque).

Desde su creación, la banda se ha presentado en foros locales y nacionales como en el Festival Nacional de Tradición y Nuevas Rolas donde cantaron con Roco, integrante de la Maldita Vecindad en Zinacantán, Chiapas.