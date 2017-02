Artista Jan Hendrix presenta paisaje mexicano en exposición londinense

Londres, 13 Feb (Notimex).- El artista holandés radicado en México, Jan Hendrix, expone por primera vez en el Reino Unido una serie de ilustraciones que creó para el libro póstumo de su amigo, el poeta irlandés y Nobel de Literatura 1995, Seamus Heaney.

En entrevista exclusiva con la BBC, Hendrix señaló que tuvo una relación “entrañable” con el Premio Nobel desde 1990 cuando hicieron juntos el primer libro.

“Hubo una entrañable y muy buena relación y fructífera con muchos encuentros muy buenos. Una gente que yo he admirado muchísimo. Un poeta extraordinario y una gente muy modesta antes y después del Nobel no se notaba ninguna diferencia”, indicó el artista.

Recordó que cuando su amigo recibió el Nobel en 1995 decidió cambiar su coche viejo por un auto de lujo usado y “se apenaba tener ese coche”.

Eso fue lo único que hizo diferente antes y después del Nobel, comentó.

Las ilustraciones están inspiradas en paisajes mexicanos de la zona arqueológica de Yagul en Oaxaca, que están incluidas en el libro póstumo Heaney-Hendrix “Aeneid Book VI”.

“Muchos de mis materiales se basan en un campo entre el paisaje de lejos y de cerca, en un estudio más científico. Un estudio que de repente se vuelve más lírico. Hay distintas maneras de ver lo mismo”, explicó el artista radicado en México desde 1978.

Entre las ilustraciones que se exponen en la galería de libros especializados “Shapero Modern” se encuentran cactus y paisajes agrestes oaxaqueños.

“Los tres libros que hice yo con Seamus tenían un contenido visual que se basa en el mismo lugar que era Yagul que es una zona arqueológica en Oaxaca. Mi lugar de trabajo de campo está definido en los tres libros”, señaló.

Las técnicas de serigrafía y digitales, así como la arquitectura y las investigaciones sobre botánica, son los ejes del trabajo creativo del artista quien ha expuesto en galerías de España, Alemania, México y Australia, entre otros.

En 2012 recibió la orden mexicana del Águila Azteca, en grado de insignia, por sus servicios prominentes a la nación mexicana y a la humanidad.

En la céntrica librería y galería londinense se presentan litografías montadas en lino y serigrafías en hoja de plata que presentan plantas y paisajes vistos desde distintas perspectivas.

“Yo me he dedicado en los últimos años a coleccionar libros antiguos del siglo XVIII con temas como expediciones y botánica que es un tema que está en mi obra”, señaló a Notimex.

El libro de poesía es un manuscrito “que por mucho tiempo quedó en duda si se podía publicar o no y hace dos años decidimos que sí se podía publicar y ya hemos terminado el libro”, comentó Hendrix.

Se trata de un libro de edición limitada de tan solo 78 ejemplares y que emula las primeras ediciones que se hacían en el siglo XVI y XVII cuando se producían ediciones limitadas para repartir entre la familia y los amigos.

La editorial Faber & Faber estuvo a cargo de la publicación de la edición especial póstuma del poeta irlandés que es la tercera colaboración con Hendrix (The Golden Bough 1992 y The Light of the Leaves, 1999).