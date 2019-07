Fred Durst presenta tráiler de “The fanatic” con John Travolta

México, 25 Jul (Notimex).- Fred Durst, líder y vocalista de la banda de nu metal Limp Bizkit, presentó el tráiler de su nueva película: The fanatic, protagonizada por los actores John Travolta y Devon Sawa.

Se trata del tercer largometraje que dirige el cantante, un thriller inspirado en un acosador que tuvo cuando el grupo se encontraba en su mayor apogeo.

En el adelanto de más de un minuto de duración se lee la frase: “tú eres un fan. Sin ti no soy nada” adjudicada a “Hunter Dunbar”, una estrella de Hollywood interpretada por Devon Sawa y con la que está obsesionado “Moose” (Travolta).

La fascinación de “Moose” hacia la celebridad es tal, que sobrepasará todos los límites tal y como se observa en el clip, donde allana su casa y transgrede la privacidad de “Dunbar”, quien en otra escena aparece atado a su cama.

Escenas violentas y un “Moose” desequilibrado, cuya vestimenta consiste en una mochila, bermuda, tenis y camisa hawaiana, son también parte del tráiler que ya cuenta con más de 40 mil reproducciones.

The Fanatic se estrenará el 30 de agosto en Estados Unidos y cuenta también con las actuaciones de Ana Golja, Jacob Grodnik, James Paxton, Josh Richman y Jessica Uberuaga.

Cabe destacar que esta es la tercera película de Durst, quien en 2007 presentó su ópera prima The education of Charlie Banks, con Jesse Eisenberg como protagonista, y un año después estrenó The longshots, con Ice Cube.

Por su parte, John Travolta estrenó este año Trading paint, de Karzan Kader, así como The poison rose, de George Gallo y Luca Giliberto.

En lo que respecta a Devon Sawa, quien se dio a conocer en los 90 con Casper, no se le veía en el cine desde 2016 con Punk’s Dead: SLC Punk 2, del cineasta James Merendino.