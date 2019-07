Lourdes Munguía se siente orgullosa de difundir leyendas como La Llorona

México, 11 Jul (Notimex).- La actriz Lourdes Munguía señaló que se siente muy orgullosa de ser mexicana, por eso le interesa defender y difundir las tradiciones y leyendas del país, como La llorona, cuya historia protagoniza en teatro.

En entrevista con Notimex, Munguía señaló que las temáticas prehispánicas y de la conquista española, son de su interés, por eso se sumó a la puesta en escena que retoma la leyenda de terror basada en Hernán Cortés y La Malinche en la época de la Colonia.

Puntualizó que admira todo lo que tiene que ver con las raíces indígenas.

“Sé de lo que hablo y defiendo, fui imagen de la campaña turística del estado de Chiapas y sé de las bellezas naturales y de sus pueblos, sus tradiciones, costumbres, gastronomía y artesanías”, dijo Lourdes Munguía.

La actriz indicó que es necesario que el mexicano promocione de boca en boca lo que tenemos: “Hay que gritar al mundo que somos una tierra bendecida por Dios, mágica y fantástica y la leyenda de la Llorona es parte de nuestra esencia; podrán tener otras naciones historias similares, pero ninguna como la nuestra, porque habla de una mujer valiente en distintas épocas”.

Explicó que se unió al elenco de la obra, luego de ver el gran esfuerzo del director y productor Iván Cochegrus, por montar la propuesta a lo largo de 18 años y su deseo es llevarla a Estados Unidos.

“Me integré por este gran amor que siento por mi tierra y por mi gente, pero sobre todo porque somos una raza llena de historia, que no necesita que otros hablen de su riqueza, cuando nosotros podemos hacerlo”, dijo la actriz.

Señaló que esta propuesta la realiza por gusto.

“Sé que puedo tener papeles donde me paguen muy bien, pero aquí es más mi convicción que mi necesidad económica. Es curioso pero en dos funciones me he aprendido al pie los argumentos, me apliqué con la memoria”, afirmó Munguía.