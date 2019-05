Cassandra Ciangherotti cuestiona que mujeres perpetúen orden patriarcal

México, 26 May (Notimex).- Formar parte de un proyecto en el que algunas mujeres perpetúan el patrón patriarcal hizo dudar a Cassandra Ciangherotti para protagonizar la película mexicana “Solteras”, que se estrenará el 7 de junio.

“La comedia es un género al que nunca me había aventado y menos en un papel estelar. Me tenía muy nerviosa aceptar como también el hecho de representar a mujeres que, de cierta manera, perpetúan el patrón patriarcal y machista, pues es algo muy arriesgado”, compartió a Notimex.

Después de leer el guión, la actriz de películas como “Cantinflas” (2014) y “Las niñas bien” (2018) comprendió que debía salir de su zona de confort para interpretar el papel de “Ana”.

“De verdad que este papel me cuestionó muchísimo en el sentido de que hoy en día estamos en una dicotomía entre lo que es correcto y no. De ser una mujer feminista o no serlo, de qué haces todos los días en tu trabajo”.

Consideró que, ante todo, “Ana” es sincera y a la vez invita a que las otras mujeres se observen y sinceren con ellas mismas.

“Sobre todo porque el patrón patriarcal de qué debe ser una mujer y qué no con su hombre, al interior de la familia o en la sociedad, no solo es perpetuado por los hombres, las mujeres lo hacen y de repente no tienen conciencia de sus deseos. Siento que a veces estamos en el proceso de descubrirlo”, opinó.

La historia dirigida por Luis Javier Henaine se refiere al caso de “Ana”, quien sueña con casarse antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, por más que lo intenta no encuentra al hombre ideal por lo que, decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera.

A través de cursos la casamentera orienta a quienes están desesperadas por encontrar pareja. Junto al grupo de solteras, “Ana” experimentará una serie de desventuras que la harán replantear su vida.

Desde la perspectiva de Ciangherotti, quien es hija del recién fallecido actor Fernando Luján, los deseos de cada mujer deben ser genuinos y no obligados por la sociedad.

“Por eso pienso que ‘Solteras’ es un filme arriesgado, porque da un mensaje que quizá a muchos no guste. Solo espero que se entienda esto que queremos decir, que le guste mucho a la gente y se divierta”.

Sobre todo, dijo, “que las mujeres entendamos que tenemos el derecho a cometer todos los errores que queramos y eso no nos hace malas, nos hace humanas”.