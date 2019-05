Peter Mayhew, “Chewbacca”, muere a los 74 años

Los Ángeles, 2 May (Notimex).- El actor Peter Mayhew, quien se ganó el cariño del público sin decir una palabra, pues durante décadas interpretó a “Chewbacca” de la saga de “Star Wars”, falleció a los 74 años.

Su familia, con “profundo amor y tristeza” dio a conocer la noticia este jueves a través de las redes oficiales del histrión. El lamentable suceso ocurrió el 30 de abril en su casa del norte de Texas cuando Peter se encontraba rodeado de sus familiares, se indica en un comunicado.

Mayhew se convirtió en el wokiee más querido en 1977 gracias a George Lucas, quien lo eligió por su físico para convertirse en “Chewbacca” en “Star Wars. Episode IV. A new hope”, que se convertiría en un hito en la historia del cine y con la que iniciaría dicha saga, aunque cronológicamente se trata de la cuarta entrega.

El wookiee, especie inteligente del planeta Kashyyyk, era el copiloto, socio y amigo de “Han Solo” (Harrison Ford). Juntos contrabandeaban por la galaxia a bordo del “Halcón milenario”, con el que más adelante formarían parte de la Alianza Rebelde.

Tras dicha participación volvió a portar el peludo traje de “Chewie” para “The Empire Strikes Back” (1980), “Return of the Jedi” (1983), “Revenge of the Sith” (2005) y “The Force Awakens” (2015).

Para “The Last Jedi” (2017), por problemas de salud, Peter se convirtió en consultor y cedió la batuta del personaje a Joonas Suotamo.

Como “Chewie” también participó en los programas “Donny and Marie” (1977), “The Star Wars Holiday Special” (1978), “The Muppet Show” (1980), “Return of the Ewok” 1982, “Late Show with David Letterman” 2005 y “Glee” (2011).

En su filmografía también se encuentran las películas “Simbad y el ojo del tigre” (1977), “Terror” (1978) y “Killer Ink” (2016), así como las series “Hazell” (1979) y “Dark towers” (1981).

Peter Mayhew se sometió a una cirugía de columna en julio pasado en un esfuerzo por mejorar su movilidad.