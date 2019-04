Kuno Becker agradece nominaciones al Ariel por el “El día de la unión”

México, 29 Abr (Notimex).- El director mexicano Kuno Becker está muy agradecido por las tres nominaciones que recibió a los Premios Ariel 2019 por “El día de la unión” que, dijo, dará batalla incluso a “Roma”, de Alfonso Cuarón.

“Me siento muy agradecido y honrado, no lo esperaba porque cuando uno hace su película solo busca mover las emociones de los espectadores y que de pronto la industria reconozca tu trabajo es maravilloso”, expresó el también actor.

La cinta en la que se rinde homenaje a las víctimas, sobrevivientes y héroes de los sismos de 1985 y 2017, ha sido nominada en las categorías de Mejores Efectos Especiales, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje.

La competencia “está fuerte porque son grandes películas. Imagínate tenemos a ‘Roma’, de Cuarón, en las tres categorías (…) pero yo digo que el trabajo de Ricardo, Marco y Ro (Roberto) es muy bueno”, externó Becker en entrevista telefónica con Notimex desde Madrid, España.

“No esperaba esas nominaciones y son un honor inmenso porque es el reconocimiento de la industria de mi país, del país que amo”, refirió con entusiasmo el actor, quien conquistó la escena internacional al interpretar el personaje del futbolista mexicano Santiago Muñez en la trilogía “Goal!”.

A decir de Becker, quien también participó en la escritura del guión de “El día de la unión”, esos logros no sólo son mérito de él sino también de todas las personas que se sumaron al proyecto y creyeron en él como director. Esa es la segunda película que dirige. La primera fue “Pánico 5 Bravo”.

“Estoy muy agradecido con Ricardo Arvizu, Roberto Ortiz y Marco Rodríguez por su excelente trabajo. Con todo nuestro equipo, más de mil 200 personas trabajamos en esta producción que ha logrado hacer sentir a los espectadores”.

De acuerdo con el director de la cinta, esas nominaciones además de darle mucho orgullo lo ponen en perspectiva porque ahora sabe que su trabajo, esfuerzo y dedicación han valido la pena y va por buen camino.

“Estas nominaciones me dan energía para seguir y me hacen pensar que vamos bien, que sí gusto y qué no (…) para mi es muy importante porque dentro de nuestra industria no hay muchas películas que incluyan efectos especiales, que le apuesten a otros géneros”, expuso.

En opinión del histrión, quien se declaró admirador del cine de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, “México puede y debe estar a la altura de la industria de Hollywood, con historias que digan algo, entretengan, impacten y emocionen”.

El efecto que busca con su cine

Con una trayectoria consolidada como actor, Kuno Becker siente la necesidad de contar historias ahora desde otra perspectiva, escribiendo y dirigiendo, por lo que no duda en acercarse a “Los tres amigos” (Cuarón, del Toro e Iñárritu) para aprender de ellos.

Entre risas, Becker compartió que les ha enviado mensajes para que lo tomen en cuenta para ser el asistente de alguno, pues ese es el cine que le gustaría hacer: “ese que te dice algo, que te mueve, que te hace pensar, pero también te entretiene”.

Mientras llega la oportunidad aprende de otros colegas, entre ellos Eugenio Derbez, a quien reconoce como un ser humano lleno de talento y humildad.

“Derbez y yo hablamos de ‘El día de la unión”, me dijo cosas increíbles. Creo que si alguien se merece el éxito que tiene es él y cada que hablamos me da una clase de humildad, porque estando en los cuernos de la luna siempre es muy humilde”, dijo con emoción.

A fin de conocer de primera mano si había conseguido su objetivo en “El día de la unión”, Becker asistió a varias funciones para ver la reacción del público. El resultado “fue maravilloso, porque yo sí vi a la gente llorar, la hicimos sentir y ese era nuestro objetivo”.

Va con iniciativa para hacer oficial el 19 de septiembre

A propósito de su película, Kuno Becker levantó una iniciativa para que el 19 de septiembre sea elevado a Día Nacional, a fin de honrar a las víctimas y héroes de los sismos de 1985 y 2017.

El objetivo del cineasta es que ese día se “recuerde siempre y no se olvide, porque ese día México se hizo uno mismo”. Además con esa oficialización se busca generar conciencia sobre las medidas que se pueden tomar ante futuros desastres.

Sin dar más detalles, refirió que gracias al diputado Iván Pérez Negron esa iniciativa se analiza en la Cámara de Diputados. “Hablé hace un rato con él y me dijo que al parecer nuestra iniciativa va muy bien y se va a lograr”.