“Bohemian Rhapsody” recauda 50 mdd en su debut en EUA

México, 5 Nov (Notimex).- La película “Bohemian Rhapsody”, sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen, recaudó 50 millones de dólares en su debut en Estados Unidos, lo que la colocó en el segundo estreno más auspicioso de una cinta sobre una agrupación musical.

Dirigida por Bryan Singer, el filme fue protagonizado por el actor estadunidense de origen egipcio Rami Malek en el papel de “Freddie Mercury”, quien murió en 1991 en Londres, Reino Unido.

Con ingresos de 50 millones de dólares en sus tres primeros días de exhibición, se espera que la película aumente sus recaudaciones en los próximos días.

Además, es el segundo filme sobre una agrupación musical con mejores ingresos en taquilla, luego de los 60.2 millones de dólares que obtuvo en sus primeros días de estreno la cinta “Straight Outta Compton”, que muestra la subida y la caída del grupo de rap N.W.A.

Con más 300 millones de discos vendidos, Queen, que cuenta con 15 álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y numerosas recopilaciones, se convirtió en una de las bandas más importantes en el mundo y un verdadero parteaguas en el género con piezas como “Bohemian Rhapsody”, que conjunta el rock clásico, la balada y la ópera.

Su perfeccionista y extravagante vocalista, Freddie Mercury, tenía un estilo único que se caracterizó por la progresión sonora, así como sus armonías vocales y versatilidad.

Nació en Zanzibar, Tanzania, bajo el nombre de Farrokh Bulsara, pero a los 17 años huyó a Reino Unido debido a una sangrienta revolución en su país; una vez en Europa, estudió Arte y Diseño y después decidió dedicarse a la música.

El intérprete cambió su nombre porque sus compañeros no podían pronunciar Farrokh y su apellido lo adoptó de la canción “My Fairy King”, en la que plasmó la frase “Mother Mercury, look wath they´ve done to me”.

Se destacó por su sonoridad vocal que siempre atribuyó a una malformación dental. Sus alocados vestuarios, sus gustos sexuales y sus extravagancias lo convirtieron en uno de los más entrañables cantantes de la historia.

Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen como “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Don’t stop me now”, “Crazy little thing called love”, “It’s a hard life” o “Innuendo”.

Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, “Mr. Bad Guy” (1985) y “Barcelona” (1988), este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé.

El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Freddie Mercury, junto con el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, gozaron de un gran éxito en el Reino Unido con álbumes como “Sheer Heart Attack” (1974) y “A Night at the Opera” (1975).

Ese último llamó la atención internacionalmente, por el sencillo “Bohemian Rhapsody”, que, a pesar de sus seis minutos de duración, se convirtió en un éxito comercial y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical.

Entre sus actuaciones más representativas está su presentación en el concierto Live Aid, que se celebró el 13 de julio de 1985, considerada la mejor de todos los tiempos del género del rock.

Aunque tuvo múltiples relaciones homosexuales, también tuvo una larga historia de amor con Mary Austin, a quien le dedicó melodías como “Love of my life” y en su testamento la nombró como dueña de una gran parte de sus bienes y de los derechos de autor de sus canciones.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 de una bronconeumonía provocada por el Sida; su recuerdo y su música sin duda permanecerá en las nuevas generaciones de jóvenes y de músicos que lo han inmortalizado a través de un sinfín de homenajes en todo el mundo.