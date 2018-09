“Malacopa” toca el tema del alcoholismo de manera cuidadosa y divertida

México, 19 Sep (Notimex).- La película “Malacopa”, que se estrena este viernes en salas cinematográficas de este país, aborda a través de la comedia, el tema del alcoholismo, un problema creciente en México que cada año causa la muerte de miles de personas.

“El tema del alcoholismo, en otras películas ha sido un tema manejado como algo terrible y en esta película muestra, en que si alguien se pasa de copas es una persona alegre, carismática y las consecuencias que eso tiene. Es una visión distinta a otras películas y va a llamar la atención, dijo el director Armando Casas en entrevista con Notimex.

Entre los personajes principales se encuentra la actriz colombiana Danna García, los actores Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco, Alfonso Arau, Saúl Mercado, entre otros, quienes desfilaron en la alfombra roja, en la presentación de la película exclusivamente para invitados especiales.

El actor Saúl Mercado mencionó que el tema del alcoholismo se manejó de una manera inteligente, cuidadosa y divertida, porque se mira a través de la comedia.

“No caemos como en un rollo moral, sino que mostramos que está padre que te eches tus cubas, que te vayas de fiesta, pero que hay un límite y si te estás pasando de esa raya, en donde ya no te conoces, ya hay un problema que tienes que checar”, dijo.

Por su parte, el actor Luis Arrieta señaló: “creo que la película habla de que no necesitas nada externo, en este caso alcohol u otra cosa, para encontrar la seguridad en ti mismo, en tu autoestima y tener fuerza, y ese es el trayecto que va a tener mi personaje a lo largo de la película”.

Una de las invitadas fue la actriz Angélica Aragón, quién expresó su preocupación sobre el tema, por el alto índice que presenta el alcoholismo en la juventud actual “estamos viendo a niños de 11 o 12 años, ya con unas mañas terribles para ingerir alcohol, es algo que me preocupa muchísimo, porque no solo son las circunstancias que todo eso conlleva, es una preocupación enorme como problema de salud pública en nuestro país”.

En otros temas, Arrieta expresó que está muy feliz de que la película haya llegado a la pantalla grande, mientras que bromeó con los medios diciendo:

“Yo no disfrute nada esta película, porque Luis Franco me golpeó demasiado, me lamió la cara, hizo cosas que no estaban marcadas en el guión, todo por el exceso de confianza que tiene conmigo, pero todo lo que sufro, espero que sea divertido para la audiencia”.

Comentó que todas las escenas de acción las realizaron ellos mismos, excepto una que se tuvo que realizar en motocicleta y tenían que cruzar un edificio y un vidrio.

La actriz Danna García aceptó que ella es “malacopa” porque se queda dormida, y por otro lado se atrevió a contar una anécdota, que pasó durante la grabación de la película.

“Estábamos grabando una escena de una pelea, en donde estaban los güeros y avientan una silla gigante y la silla le cayó a un señor y lo tiró al piso, todos pensamos que le había partido la cabeza, fue un momento de tensión pero todo salió bien, no pasó nada”.

Finalmente, Luis Franco exclamó: “a mí me tocó ser el alter ego de Arrieta, fue muy divertido hacerle bullying durante el proceso”.

También opinó que el cine mexicano está en su mejor momento, “año tras año va creciendo, gracias a que hay muchos estímulos fiscales, privados y gubernamentales y creo que eso nos conviene a todos”.