Los zombies llegaron para conquistar a la audiencia

México, 14 Ago (Notimex).- Hoy en día las producciones con temáticas zombie son muy populares y algunas muy exitosas, como es el caso la serie “The walking dead”, sin embargo no siempre fue así.

El cine de zombies nació en Hollywood, y la primera película de este tipo registrada en la historia fue “White Zombie” en 1932, del director Victor Halperin.

De acuerdo con la revista española “Jot Down”, éste fue un filme independiente enfocado más a proyecto personal, fue por ello que no fue bien recibida por los críticos estadunidenses, aunque sí aceptada por los espectadores, sobre todo por los alemanes.

Cuatro años más tarde se rodó “Ouanga”/ “The Love Wanga” (1936), y aunque no es un referente para el género, puesto que fue olvidada muy rápido, en ella aparece una de las primeras actrices afroamericanas, Fredi Washington, a quien contrataban para papeles de mulatas que se hacían pasar por blancas como en “Imitación a la vida”, debido a tener ascendencia africana pero parecidos rasgos europeos.

“Victor Halperin continuó en la línea de los muertos vivientes, y en este mismo año (1936) estrenó “Revolt of the zombies”; sin embargo, éstas no tuvieron la aceptación deseada, y el director no apareció con producciones similares hasta años más tarde”.

A pesar de los “fracasos” de los “come cerebros” en el cine, los años 40 fueron más prolíferos en ese aspecto, al lanzar películas como “Four shall die” (1940); “The Ghost Breakers”, la primera comedia de zombies dirigida por George Terwilliger, “King of the zombies” (1941), y “Bowery at Midnight” (1942).

Además de “I walked with a zombie” (1943), “Revenge of the zombies” (1943), secuela de “King of the zombies”, “The Mad Ghoul” (1943); “Voodoo Man” (1944), “Zombies on Broadway” (1945) y “Valley of the zombies” (1946).

Pero no fue hasta los años 60 que el género se tomó realmente en cuenta con la aparición de George A. Romero, considerado el padre de las películas zombies gracias a “Night of the living Dead” (1968), filme que se introdujo al Registro Nacional de Películas (Estados Unidos) en 1999.

La mencionada cinta dio paso a que el cineasta (fallecido el 16 de julio de 2017) generara una gran cantidad de películas con la misma temática como “Dawn of the dead” (1978), “Day of the day” (1985), “Land of the dead” (2005), “Diary of the dead (2007), y “Survival of the dead” (2009), entre otras.

De esta forma al paso de los años se popularizaron los muertos vivientes y al día de hoy existe una gran cantidad no sólo de películas, sino de series, videojuegos y artículos con la imagen de estos.

Entre los filmes más populares y más taquilleros en estos últimos años se encuentran: “La muerte le sienta bien” (1992), “Resident Evil” (2002), “28 days later” (2002), “Dawn of the dead” (2004), “Zombieland” (2009), “ParaNorman” (película animada 2012), “Warm bodies” (2013), y “Guerra mundial Z” (2013).