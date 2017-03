María Novaro busca concientizar sobre el valor de la diversidad

Guadalajara, 14 Mar (Notimex).- Para la cineasta mexicana María Novaro, directora de la película “Tesoros”, fortalecer a los niños en materia de inclusión, amistad y solidaridad es urgente ante los deseos de quienes quieren dividir y crear muros para separar culturas.

Por esta razón escribió y dirigió “Tesoros”, cinta en la que recreó un mosaico de la diversidad cultural en México, a través de una historia en la que 15 ñiños, entre ellos sus tres nietos, están en busca de un tesoro en la comunidad de Barra de Potosí, en Guerrero.

En entrevista con Notimex a propósito de su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Novaro expuso que buscar tesoros es el pretexto. “En mi historia los niños seguirán buscando tesoros, pero mientras están haciendo eso se está viendo qué es el verdadero tesoro, que son ellos mismos y el país en el que viven, importante reflexión hoy en día”.

De acuerdo con la también guionista, lo que la motivó a escribir esta historia fue el presentar un relato optimista y positivo del país a través de una historia real sobre lo que significa crear comunidad.

“Soy abuela y quería que mis nietos vieran una película optimistas de Mexico, cosa que no está fácil, no porque no hayan razones que puedan sustentar el optimismo, sino porque estamos abrumados por muchos problemas (…) los niños necesitan fortalecerse en su misma cultura, saber de las posibilidades y capacidades que tiene un país con una biodiversidad enorme”, mencionó.