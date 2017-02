Anuncian encuentro internacional de productores de cine

Bogotá, 23 Feb (Notimex).- El XII Encuentro Internacional de Productores se realizará en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), entre el 2 y el 6 de marzo, anunció el ministerio de Cultura.

El Encuentro Internacional de Productores es “un espacio de formación para la presentación de proyectos y ‘pitching’, diseño de audiencias e identificación de modelos de distribución y financiación, que convoca a productores latinoamericanos a postular proyectos de largometrajes de ficción en etapa de desarrollo”.

Este evento es organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cinematografía, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (Cnacc) y Proimágenes Colombia.

El Encuentro Internacional brinda “herramientas para fortalecer las destrezas, habilidades y conocimiento en la presentación de proyectos y creación de la estrategia de participación de las audiencias que coincidan con la futura distribución de las películas”.

A la convocatoria pública se presentaron 69 proyectos de los cuales 46 eran colombianos y 23 de países de Latinoamérica, de estos se seleccionaron las mejores 12 propuestas, ocho colombianos y cuatro internacionales.

Los tutores trabajarán con los productores de los proyectos de largometraje en la presentación de proyectos y ‘pitching’, diseño de audiencias y nuevos modelos de distribución.

Por segundo año consecutivo, la experta en ‘pitch’ y presentación de proyectos, Pilar Alessandra, vendrá desde Hollywood para estar a cargo del taller.

De igual forma, las otras conferencias y talleres serán dictados por; Mathias Noschis (Suiza) – Alphapanda / Diseño de Audiencias; Deborah Rowland (Inglaterra) – We are the Tonic / Modelos de Distribución y Financiación, y Diego Ramírez (Colombia) – 64 A Films / Producción y Héctor Rosas (México) / Modelos de Distribución y Financiación.