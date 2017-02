“Un monstruo viene a verme” me hizo regresar al cine fantástico: Eugenio Caballero

México, 10 Feb (Notimex).- El director artístico mexicano Eugenio Caballero admitió que no quería regresar al cine fantástico para no ser encasillado en el género, pero la película “Un monstruo viene a verme” le tocó tantas fibras, que decidió trabajar en ella.

Por este filme, dirigido por Juan Antonio Bayona, Caballero ganó en la reciente edición del Goya un premio por Mejor Dirección Artística, reconocimiento que se suma al Oscar que obtuvo en el mismo rubro por “El laberinto del Fauno” (2006).

“La experiencia de ‘Lo imposible’ (dirigida por Bayona) fue muy placentera, de mucho aprendizaje para todos nosotros, pues nos dio las bases para que como grupo pudiéramos entrarle a este nuevo proyecto. Leí la novela ‘Un monstruo viene a verme’ hace algunos años, y me dejó muy tocado.

“Justamente (la novela) me la dio Belén Atienza, productora de ‘Lo imposible’, ‘El laberinto del Fauno’ y de muchas películas que he hecho, ya que estaban muy interesados en adquirir los derechos para volverla película”, señaló Caballero mediante un comunicado.

Agregó que tiempo después el cineasta lo llamó para proponerle trabajar juntos en la cinta: “Evidentemente era un proyecto muy atractivo para mí, que de alguna forma me acercaba a la fantasía otra vez.

“Y es que, de manera voluntaria, después de ‘El laberinto del fauno’ he hecho películas que no son de fantasía, porque en el mercado de Estados Unidos pueden encasillarte con el género de la película más conocida. Así que durante muchos años no hubo un proyecto que me llamara la atención lo suficiente para romper esa regla”, expresó.

El filme se centra en “Connor” (Lewis MacDougall) un niño que a sus 12 años debe afrontar el cáncer de su madre (Felicity Jones); en su trayecto, un viejo árbol (Liam Neeson) emerge de sus fantasías para ayudarlo a afrontar sus miedos y fobias.

“Aunque también tiene una parte fantasiosa, la cinta realmente trata el drama de un niño con su madre, así como del tema de superar los miedos, algo muy universal que a todos nos pasa”, precisó.

Caballero externó que esta es la película más compleja en la que ha participado durante su carrera, pues al combinar actores con personajes animados, cada plano tuvo que ser totalmente diseñado antes de comenzar el rodaje.

“Decidimos hacer al monstruo con la famosa técnica del motion capture, la cual te permite dotar de humanidad a un personaje. Y es que al final se trata básicamente de un actor, en este caso Liam Neeson, usando un traje con miles de sensores que copiaban sus movimientos.

“Es decir, digitalmente creamos una marioneta gigante que se mueve con los movimientos del actor, de forma que lo que ve el público es su interpretación en la pantalla”.

Eugenio Caballero ha trabajado en el diseño de producción de películas como “Pedro Páramo”, “Me estás matando Susana”, “Rabia”, “Rudo y cursi”, “Resident evil: Extintion”, “Crónicas”, “Zurdo”, “Asesino en serio”, “Seres humanos” y “Santitos”, por citar algunas.