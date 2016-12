Comedia romántica encabeza la taquilla mexicana: Sebastián del Amo

México, 27 Dic (Notimex).- El cineasta Sebastián del Amo aseguró que la taquilla mexicana la encabezan el cine de terror y principalmente la comedia romántica, “un proceso que puede cambiar en la medida que se apoyen películas de otro tipo, pero por lo pronto los distribuidores de cine se sienten cómodos de invertir en este último género”.

En entrevista con Notimex, Del Amo consideró que la comedia romántica ha obtenido grandes dividendos, por lo que los distribuidores tienen confianza de apostar en ese tipo de cine.

Sin embargo, el director de “Cantinflas”, protagonizada por el actor español Óscar Jaenada, reconoció que “hay comedias románticas muy malas, así como hay algunas que han funcionado muy bien y que han rendido buenos números y los señores del negocio del cine se sienten más cómodos invirtiendo en dicho género”.

Añadió que “en la medida que se hagan películas en otros géneros como drama, históricas o western, y que éstas empiecen a rendir resultados, la gente del negocio fílmico se sentirá cómoda para apostarle a estas películas”.

Compartió que la comedia romántica ha triunfado en la taquilla, por lo que es el género al que se le ha invertido más en los años recientes, pero no porque el público sea perezoso para pensar.

“Sería injusto subestimar al público. Yo creo que está claro que el cine es un entretenimiento y se puede hacer comedia romántica inteligente y se pueden hacer dramas estúpidos. En la variedad de propuestas hay público para todas, está claro que la comedia se encuentra en boga”, apuntó Del Amo, quien dirigió “El fantástico mundo de Juan Orol”.

El cineasta manifestó que para él todo el cine es importante e incluso compartió que su proyecto más próximo podría ser, justamente, una comedia de enredo cuyo rodaje, si todo continúa bien, iniciaría en enero próximo.

“Mi próximo proyecto es con Mara Escalante, ella lo produce y el guión es de su autoría, deseo que se lleve a cabo. Es un proyecto totalmente independiente con capital privado y, de concretarse, empezamos en enero de 2017”, resaltó.

Del Amo dijo que lo importante es encontrarle el nicho correcto a la película; “en la variedad es donde está la riqueza”.

Subrayó que quienes se dedican a hacer cine tienen el compromiso con el público de proponer temas interesantes que atraigan su atención.

“Por lo pronto, también preparo mi proyecto personal: ‘El control mongol’, un drama tirándole al cine negro, es para adultos, es una película que sé que tal vez tenga difícil acomodo en el esquema del negocio actual del cine mexicano; sin embargo, he encontrado en Cinépolis a uno de mis aliados.

“Ellos le han apostado a esta película, todo ha sido como un proceso y espero dar buenos resultados para que Cinépolis le vuelva a apostar a una película de características similares”, relató Del Amo.

Compartió que está a la espera de realizar una coproducción angloamericana que llevará por nombre “El arte de vivir” (The art of living), la cual estaba lista para filmarse el año pasado, pero por cuestiones financieras no se llevó a cabo.

Para finalizar y como reflexión, el cineasta acotó que “hay muchas películas románticas muy inteligentes, aunque existen las que se hicieron sólo con el fin de buscar la riqueza (monetaria).

“Existe el cine comercial que busca la taquilla, como el cine intelectual que busca el premio en festivales, pero nunca hay que subestimar al público, porque uno vive para él”.