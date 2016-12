Vin Diesel coquetea con youtuber en plena entrevista

Vin Diesel viajó a Brasil como parte de la promoción de su nueva cinta película ‘XXX: El Regreso de Xander Cage’, para lo que fue entrevistado por la youtuber brasileña, Carol Moreira.

Durante la charla que tuvieron, el actor estadounidense dudó por un segundo en hacerle saber lo hermosa que era, incluso, la invitó a salir.

“Dios, eres tan hermosa. Dios, es tan hermosa. ¿Es verdad o no? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer, es tan guapa. Dime, nena, cuéntame tu historia. Vamos a salir de aquí, vamos a comer algo”, dijo Vin a Carol en el momento en que ella intentaba realizarle algunas preguntas sobre su trayectoria profesional.

Sorprendida y agradecida por el comentario, Moreira intentó seguir con la entrevista, pero poco después, Diesel volvió a interrumpirla y esta vez la calificó como “la mujer más preciosa de Brasil”.”Te amo, la amo. Eres extremadamente sexy. No puedo hacer esta entrevista”, dijo Diesel.

Carol Moreira fue la encargada de dar a conocer el video de la entrevista, además ofreció una breve explicación, comentando que la situación se volvió un poco incómoda cuando el actor empezó a señalar lo guapa que era.

“No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero veréis que estaba incómoda, no fue elegante interrumpir mi trabajo”. Aquí el video: