“Festival mágico sobre hielo” de Disney, show que hace realidad sueños

México, 28 Ene (Notimex).- Lo mejor de ser parte de la familia Disney on Ice es que puedes seguir soñando cada que estás en el escenario, mientras te regalan las sonrisas y el aplauso, aseguró la patinadora chilena Paulina Cabrera.

Esta joven, quien forma parte del ensamble de patinadores del espectáculo “Festival mágico sobre hielo” que se presenta en esta ciudad, platicó con Notimex sobre su experiencia en esta empresa de entretenimiento, en la que aseguró que ha encontrado su vocación.

Desde hace ocho años, Paulina Cabrera comenzó con sus entrenamientos de patinaje, con el propósito de algún día ser parte de la compañía Disney, esa que marcó su infancia con entrañables historias como “La sirenita” y “La Bella y la Bestia”, entre otras.

Hoy en día, orgullosa y feliz cuenta su historia y cómo llegó a cumplir su sueño de infancia, que en los últimos meses se ha traducido en arduo trabajo para el espectáculo “Festival mágico sobre hielo”, del que forma parte.

“Yo no soy una princesa, pero estoy en todos los números y eso me agrada, porque soy parte de todo este mundo mágico con el que siempre soñé y que me llevó a dejar mi carrera de Traducción e Intérprete de Inglés, de lo cual no me arrepiento”, explicó Cabrera.

Recuerda que hace unos meses su familia le insistía que dejara el mundo circense y tomara la vida en serio, sin imaginar que una audición en su natal Chile cambiaría todo su panorama y la llevaría a cumplir su acariciado sueño de infancia.

“Fue en 2016 cuando me incorporé a la compañía”, comentó la patinadora, quien desde los 13 años se ha dedicado a entrenar, ya sea con profesionales como por su cuenta, con el objetivo muy claro: “Hacer patinaje artístico”.

“Vi una función del espectáculo de ‘Nemo’, hace algún tiempo y ahí supe lo que quería, y hoy puedo decir que estoy feliz, pero que también pienso seguir creciendo en este rubro”, apuntó la joven, quien en poco tiempo ha logrado sentirse en familia.

Con esta compañía, integrada por talento de siete naciones, la patinadora recorrerá durante 2017 toda América Latina.

“Es maravilloso tener compañeros de varias partes del mundo, porque aprendes no sólo nuevas técnicas en el patinaje, sino también otras culturas e idioma”, apuntó Paulina, durante la charla en las instalaciones de la Arena Ciudad de México, donde este jueves inició temporada el espectáculo “Festival mágico sobre hielo”.