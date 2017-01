TV Azteca abre sus puertas a contenido del Reino Unido

México, 20 Ene (Notimex).- TV Azteca anunció que en colaboración con el Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica en México, abrió las puertas a las productoras del Reino Unido para que puedan presentar sus contenidos aquí.

Resaltó que la relación con productoras internacionales a lo largo de la historia de la televisora ha sido útil para generar programación exitosa, “y TV Azteca continuamente busca estar a la vanguardia en contenidos que cautiven a las grandes audiencias”.

En esta ocasión la BBC, K7 Media, Small World IFT, Visible Ink, Mallinson Sadler Productions, Fremantle y la Asociación Británica de Productores para Cine y Televisión fueron algunas de las productoras que expusieron sus proyectos ante ejecutivos de Azteca Trece, Azteca 7, Proyecto 40, AZ TV de Paga y Azteca America.

El embajador de Reino Unido en México, Duncan Taylor, reconoció la apertura de TV Azteca por los contenidos producidos en aquel país y el éxito que estos han representado en México, además de que hoy en día, Reino Unido continúa marcando tendencias y siendo un centro de innovación en la industria de la televisión, apuntó.

“TV Azteca reconoce el talento de cineastas y productores británicos que a través de su arte, originalidad y creatividad, han tenido una gran influencia en la industria del cine y la televisión con exitosas propuestas como The Office, Wallace y Gromit, The Thick of It, y The Queen, por mencionar algunas de las creaciones que han sido más aclamadas por el público”, indicó la televisora en un comunicado.

Reino Unido ha creado formatos y contenidos codiciados por compradores de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de formatos de televisión, con ganancias anuales de 1.57 mil millones de dólares.