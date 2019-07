“Chaka” Rodríguez asegura que Tigres debe ganar ante América

Monterrey, 11 Jul (Notimex).- El defensa de Tigres de la UANL, Luis “Chaka” Rodríguez, consideró que el juego ante América por el Campeón de Campeones se debe ganar y no tomarlo como un “Clásico”, ya que para él sólo es ante Monterrey.

Señaló que para el cotejo del domingo próximo no hay un favorito para salir con la victoria,

“los partidos hay que jugarlos y ganarlos. No hay favoritos en juegos así. Ante América no es clásico, sólo es ante Rayados”.

El también seleccionado nacional y monarca de Copa Oro 2019 apuntó que por el momento se tiene el objetivo de disputar el Campeón de Campeones y luego comenzar a definir el plan para ser protagonista en el torneo que está por arrancar.

Sobre el título de Copa Oro que ganó con la selección mexicana, Rodríguez apuntó que fue bueno,

“si lo hubiera buscado no se me hubiera dado, Dios lo puso y se me dio”.

“Chaka” puntualizó que seguirá con su entrega y esfuerzo con Tigres para tener otro llamado con el Tri y seguir con el objetivo de llegar a la Copa del Mundo.

Tigres continúa con la preparación para el duelo, que se llevará a cabo en Carson, California, ante América; ya se integraron Guido Pizarro y Eduardo Vargas, quienes trabajaron en la cancha junto con el resto de sus compañeros.