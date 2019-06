América Femenil anuncia refuerzos para Apertura 2019

México, 21 Jun (Notimex).- El club de futbol América anunció este día a sus refuerzos para afrontar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, en el que peleará por la obtención del título bajo la dirección técnica del experimentado Leonardo Cuéllar.

Las Águilas dieron a conocer el nombre de 10 nuevas futbolistas para el próximo certamen, donde destaca la llegada de dos porteras ante la salida de Cecilia Santiago al PSV Eindhoven de Holanda, así como también la llegada de una jugadora ex de Pumas de la UNAM.

En este sentido, cabe resaltar el fichaje de la defensa de 25 años de edad, Ana Karen López, quien proviene de Pumas, uno de los acérrimos rivales del conjunto de Coapa. López defendió la playera de las auriazules en 58 partidos y anotó cuatro goles.

También contrató a la portera Dayri Hernández, de 23 años de edad, quien llegó al América procedente del Veracruz, donde apenas disputó dos partidos, y también del puerto jarocho se concretó el regreso de la defensa Daniela Alcántar, quien estuvo a préstamo con el club veracruzano.

La defensa Wendy Morales fue otra de las integrantes que se suman a las Águilas proveniente de Veracruz, equipo en el que tuvo regularidad, ya que jugó 43 encuentros.

Ante la desaparición de Lobos BUAP, el cuadro de Coapa fichó a la mediocampista de contención Mayra Ríos y a la defensa Claudia Cid.

Con refuerzos en prácticamente todas sus líneas, América sumó también a la defensa Selene Valera, ex de León; a la mediocampista Dafne Garibay, ex de Rayadas, y a la delantera Vyaney Zorrilla, ex de Necaxa.

Finalmente anunció la contratación de la guardameta Renata Masciarelli, jalisciense de 22 años de edad quien militó en la campaña pasada con Duquesne University en Pittsburgh, Estados Unidos.