Satisfecho Jaime Lozano con desempeño del “Tri” en Francia

Fos-sur-Mer., Fra., 6 Jun (Notimex).- Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana de futbol sub 22, se mostró satisfecho por el accionar de su equipo en el empate sin goles con Irlanda y por la seguridad mostrada en la zona defensiva, aunque sabe que les falta ser contundentes.

“Más que el punto, el partido me deja muy contento por el gran esfuerzo y concentración que mostramos durante los 90 minutos”, dijo en rueda de prensa al término del encuentro que los deja en segundo lugar del Grupo C del Torneo Maurice Revello.

Aunque este jueves se les complicó llegar al área rival y en las pocas que tuvieron fallaron en la definición, sabe que deberán seguir con su trabajo para corregir ese aspecto, pero destacó lo que hacen sus pupilos a la defensa.

“Hay que trabajar, antes de venir tuvimos un partido e hicimos ocho goles, ahora nos está costando un poco, pero lo interesante es que mantenemos la puerta en cero, eso es primordial para nosotros, hoy pocas opciones de nuestra parte, pero también del otro lado”, dijo.

Consideró que el partido ante los irlandeses fue intenso y así lo esperaban, con un rival que disputaría cada balón y que aprovecharía algún error, por lo que “fue un partido muy cerrado, muy peleado en medio campo y cada uno con sus armas intentó ganar el juego”.

México suma los mismos puntos que Irlanda en la cima del sector C, aunque la diferencia de goles es favorable a los europeos, por lo que ante China en su último partido de la fase de grupos saldrán en busca del resultado que los meta a semifinales.

“Es bueno porque nos mantiene a un gol de distancia de Irlanda, pero dependiendo de nosotros, eso es importantísimo; llegar al último juego dependiendo única y exclusivamente de lo que hagamos en nuestro partido, eso nos dará mucho y esperemos que no nos condicione para salir a jugar y brindarnos como el día de hoy”, consideró el estratega.

El futbolista Paolo Yrizar, por su parte, destacó la calidad del rival y el trabajo realizado en la cancha.

“Fue un partido muy complicado, lo trabajamos de principio a fin, estoy orgulloso del esfuerzo de mis compañeros”, dijo el jugador.

Ante los chinos serán vitales los tres puntos que los pondrían en la ronda de los mejores cuatro, por lo que aseveró que el resultado ante Irlanda no fue malo.

“Estos partidos si no se ganan es bueno no perder, todo el juego buscamos los tres puntos y al final un empate no es tan malo, no era lo que buscábamos, pero ahí estamos, seguimos en la competición y nos vamos a jugar todo contra China”, finalizó.