Rafael Márquez deja dirección deportiva del Atlas

Guadalajara, 22 May (Notimex).- Con el objetivo de seguir su preparación en distintas áreas del futbol, el exjugador Rafael Márquez anunció este miércoles su salida como director deportivo del Atlas.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado”, indicó.