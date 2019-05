Becerra rechaza sea revancha final de Rayadas ante Tigres Femenil

Monterrey, 9 May (Notimex).- El estratega de las Rayadas de Monterrey, Héctor Becerra, descartó que para su equipo sea una revancha la final que disputarán ante Tigres Femenil dentro del Torneo Clausura 2019 y que simplemente buscan coronarse en la Liga MX.

“Lo veo como una nueva oportunidad de conseguir el título (más que como una revancha), ninguno piensa en perder, trató de motivar a las jugadoras y tener lo mejor, lo importante es que estamos aquí y hay que disfrutarla”, manifestó.

Esta será la segunda ocasión que las Rayadas se enfrenten en una final a las felinas, luego que la primera fue en el Clausura 2018, en el que las de la UANL se llevaron el título.

En conferencia de prensa, efectuada en el llamado Día de Medios, el estratega declaró que el plantel tiene en mente sólo conseguir el título ante el cuadro dirigido por Ramón Villa Zevallos.

“Este equipo tiene la mentalidad de conseguir el título, con la calidad del cuadro podemos estar seguido en estas instancias, en el pasado no nos alcanzó, ahora estamos en la final y vamos a salir a ganarla, vamos a dejar todo en la final”, declaró.

Héctor Becerra rechazó que Rayadas sean favoritas en esta final sobre Tigres, a pesar de haber terminado en la cima de la clasificación general y a su consideración la concentración será importante para coronarse.

“Fuimos el súper líder, pero eso no te marca el ser favorito, los dos tienen calidad suficiente para lograrlo, Monterrey basa su fortaleza en su lucha permanente, hay calidad, pero el espíritu del equipo puede ser la diferencia, en la mente de nosotros está ganar el título”, agregó.

La delantera Desirée Monsiváis dijo, por su parte, que las palabras deben quedar de lado y sólo tienen que demostrar en la cancha que quieren coronarse en el Torneo Clausura 2019.

“No hemos ganado nada, la final se juega mañana y el lunes, puedo decir mil palabras, jugar con frases motivacionales, pero si a la hora de jugar no estamos enchufadas y conscientes que se juegan 180 minutos no servirá de nada un torneo de ensueño”, expresó.

Monsiváis resaltó que Monterrey siempre se mantiene en lucha durante los encuentros y que espera en la final no sea la excepción y peleen en los dos cotejos de la final.

“La característica es no bajar los brazos durante los 180 minutos, esperemos que sea una final digna de una final regia, qué bueno que cae otra final en nuestro Estado, he escuchado que ya no hay boletos, quiere disfrutar el partido”, concluyó.