Morelia dará batalla a Xolos, saldrán con todo y por todo

Morelia, 25 Abr (Notimex).- El portero de Monarcas Morelia, Ángel Malagón, enfatizó que Xolos de Tijuana se plantará en la cancha con la mejor estrategia para salir con los tres puntos, sin embargo, en lo personal no dejará que esa misión de cumpla.

El joven arquero michoacano detalló que “Xolos vendrá a sumar, nosotros tenemos que estar bien concentrados, tenemos que salir con todo y por todo”; porque a pesar de estar lejos de la zona de liguilla, la mejor manera de despedirse en casa es hacerlo con una victoria y luego replanteará las cosas para mejorar el siguiente torneo.

“No peleamos nada, pero al menos en el último juego en casa darle una alegría a nuestra gente. No vamos a permitir que ningún equipo venga a nuestra casa a clasificarse”, expresó.

Recordó que en este torneo las cosas no salieron como se plantearon, “los resultados no nos han acompañado, a veces el trabajo no alcanza, no hemos tenido suerte”.

En relación a su labor en la defensa de la meta purépecha, Malagón confió en su trabajo para ganarse la confianza del técnico y de esta manera saber que las cosas se han hecho de la mejor manera.