Delantero Fabián Castillo, sin presión por ser el “10” de Xolos

Tijuana, 19 Sep (Notimex).- El delantero colombiano Fabián Castillo descartó sentirse presionado por el hecho de llegar como uno de los refuerzos estelares de Xolos de Tijuana y de paso portar el “10”.

Subrayó que el número en la espalda no juega por más que se trate de un dorsal que pese en el balompié, sólo se perfila en responder a la confianza del cuerpo técnico, que encabeza el argentino Diego Cocca, y en cumplir con los fronterizos.

“El número no juega, lo más importante es cómo se sienta uno dentro de la cancha, el jugador es el que juega y muestra talento independientemente del número que porta, pero sé que es un número que pesa bastante en el futbol, estoy consciente; sin embargo, no me siento presionado, lo más importante es que mi cabeza y mis pies anden bien a la hora de jugar”, afirmó.

Castillo poco a poco se adapta al balompié mexicano y a la cancha sintética del estadio Caliente y de igual forma agradeció el respaldo que le han brindado todos en la institución tijuanense.

“El tema de la cancha se me ha dificultado bastante, no estaba acostumbrado a jugar en cancha sintética, pero todo es acostumbrarme, en los entrenamientos me he adaptado bien para poder brindarles lo mejor de mí.

“El cuerpo técnico y mis compañeros me han hecho sentir cómodo, me han dado esa importancia dentro del equipo y eso lo debo reflejar en el terreno de juego”, consideró.

En conferencia de prensa, el cafetero resaltó la importancia de vencer la semana pasada al Atlas para tomar confianza y encarar de la mejor manera a Tuzos de Pachuca, su rival de este sábado en la frontera.

“Estamos bien contentos por el triunfo del día domingo, habíamos trabajado bastante duro para lograr ese triunfo. Pachuca viene con seis fechas sin perder, es un equipo que ha venido de menos a más, estamos intentando trabajar en lo que más tienen fallas para intentar sacar ventaja en eso.

“Estamos bien, el triunfo nos motivó mucho más y ahora tenemos cosas a favor como la cancha y nuestra gente para sacar provecho y conseguir los tres puntos”, aseguró.