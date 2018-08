Triunfo ante Puebla le motiva al Veracruz para enfrentar al América

Veracruz, Ver., 13 Ago (Notimex).- Con la motivación de su triunfo del fin de semana pasado, en Tiburones Rojos quieren encarar de la mejor manera al América en su partido de este martes dentro de la Copa MX, y el defensa Hugo Cid sabe que deben ser contundentes.

“Concentrados y atentos, América es un equipo que te obliga a estar atento y metido en el partido. En el encuentro que tuvimos en el Azteca, el primer tiempo lo hicimos bien, y mañana tenemos que hacerlo de la misma forma y hacer el gol”, comentó.

Dijo que tras el triunfo ante Puebla, el equipo buscará mantener ese ritmo para levantar en la liga, pero antes deberán dejar constancia de que ya levantaron ante el conjunto azulcrema para luego pensar en Chivas en la liga.

“Creo que se toma diferente, es algo que el equipo necesitaba después de la mala racha que traíamos, y un empate y una victoria cayeron muy bien y creo que sirve de motivación para el partido de mañana”, expresó.

Comentó que ante Chivas, en la Liga MX, el equipo deberá salir a buscar el segundo triunfo sin caer en excesos de confianza, pues aunque no pueda levantar en el torneo, el cuadro tapatío siempre será un rival de cuidado.

“Siempre he dicho que cada partido es diferente, no podemos confiarnos, Chivas va a venir a intentar salir de su mala racha, tiene una oportunidad con nosotros y hay que salir con confianza para ganarle también”, afirmó.

En entrevista al término de la práctica del equipo, que fue subida al portal oficial del club, dijo que en lo personal trabaja todos los días en busca de la oportunidad en el primer equipo, aunque sabe que la última palabra la tiene el técnico Guillermo Vázquez.

“Yo trato de hacer mi trabajo, el profesor es el que decide quién va a estar ahí, y eso no quiere decir que no voy a seguir buscando la oportunidad, cuando me la han dado he respondido y voy a tratar de seguir igual para buscar un puesto”, concluyó.