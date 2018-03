Entrenador Meza pide enfrentar a Querétaro con respeto

Puebla, 29 Mar (Notimex).- El entrenador del Puebla, Enrique Meza, enfatizó la importancia de enfrentar con mucho respeto a Querétaro, su rival de este sábado en la fecha 13 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Destacó que además de estar en juego las tres unidades en el estadio La Corregidora, ambos equipos todavía pelean por puntos que le permitan alejarse más de la zona por el no descenso.

“Es que es el partido que ya está, no puedo pensar en otra cosa, siempre nosotros decimos que el partido más importante es el que viene ahora, en este momento es un encuentro donde están en disputa tres puntos, pero también mucho del porcentual, es necesario que lo juguemos con muchísimo respeto”, mencionó.

Ante los medios de comunicación, Meza reconoció las dificultades de encarar a los emplumados y espera cerrar el certamen de manera digna para meterse a la liguilla, aunque sin comprometerse en cuanto a la cantidad de puntos que cosecharán La Franja.

“Querétaro tiene un buen equipo, que está muy bien dirigido y que va a ser un rival muy difícil, entonces por esa razón solamente pensamos en ello, son 15 puntos los que quedan en disputa, cuántos podremos obtener, no lo sé, pero ojalá podamos alcanzar la gran mayoría”, expresó.

Descartó hablar de algún elemento, en específico de Gallos Blancos, en general subrayó el funcionamiento colectivo en cada una de sus líneas del campo, de tal modo que el partido sea complicado de afrontar.

“Yo creo que no podría, no me atrevo (a hablar de alguien en particular), porque tienen un gran portero, tiene una defensiva muy sólida que casi siempre utiliza una línea de cinco, la gente que juega adelante es peligrosa y su mediocampo tiene tiro de media distancia también y tiene un recorrido de campo bastante grande.

“Yo creo que no debo ensalzar algo solamente porque al final vamos a jugar contra el Querétaro, y el Querétaro, es un gran equipo”, dijo Meza.