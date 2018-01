América descarta que quiera copiar éxito de Tigres con llegada de Ménez

México, 5 Ene (Notimex).-Miguel Herrera, técnico del América, descartó que la llegada del francés Jéremy Ménez, sea para copiar el éxito de Tigres de la UANL con André-Pierre Gignac, sino que es un elemento que cumple con las características que necesita para reforzar a su equipo.

“Nosotros buscamos jugadores importantes, no lo traemos por el nombre, es porque me llenen los ojos y lo que necesite el club. Hoy nos saltó este jugador con estas características, de nada me sirve un jugador mediático si no te rinde”, dijo.

Dejó en claro que no es buscar copiar a nadie, en ese caso el primer equipo que compraba así fue América. “Simplemente te vuelves competitivo y si hoy saltan estos nombres y si están disponibles, y están a tu alcance, por qué no traerlos”.

Señaló que más allá del palmarés que tiene este elemento por militar en equipos como la Roma, el Milán y el Paris Saint-Germain, no tiene asegurado un sitio en el 11 titular.

“El nombre no lo hace jugar. Lo traemos por lo que ha hecho y se ha ganado el nombre, pero si tiene un gran nombre y no anda bien, pues el que ande bien va a jugar”, externó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, Herrera aclaró que el atacante galo salió del equipo turco Antalyaspor por falta de pago y no por haber mostrado un bajo nivel en la cancha.

“Están preguntando por qué sale del equipo turco, pues porque no les pagan. Así ningún jugador juega a gusto, no es un pretexto. Es un pretexto para jugador y lo hemos vivido en nuestro futbol. El jugador cuando no cobra tiene el pretexto más fácil”, acotó.

Agregó que el atacante está molesto y la negociación se dio en estas circunstancias y deseaba salir, “si estuviera a gusto y rindiendo no estaría en el América, no nos lo dejarían traer”.

Por otra parte, explicó que pese a que se ha mencionado mucho que el conjunto de Coapa no tiene el mismo potencial económico de antaño, más bien es que son momentos complicados para buscar jugadores.

“Son tiempos difíciles de contratación, no es de dinero, no es que el América no tenga dinero, ahí está, es de contrataciones. No estamos agarrando ningún jugador que esté libre, que tenga su pase en la mano y que venga”, sentenció.