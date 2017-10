Sánchez asegura que Monterrey es el rival a vencer

Monterrey, 12 Oct (Notimex).- El mediocampista Carlos Sánchez consideró que por el paso que llevan, Monterrey se ha convertido en el rival a vencer en el Torneo Apertura 2017 y por ello esperan un buen encuentro contra Pachuca, e insistió en que los Rayados sólo piensan en seguir como líderes generales.

“Sabemos que somos el rival a vencer, todos los equipos lo quieren hacer porque venimos invictos, pero eso no nos quita el objetivo de salir a ganar en cada partido”, aseguró.

“Lo que hace el rival poco interesa, vemos videos, sabemos las cualidades y los defectos de los rivales, pero debemos salir a la cancha a tratar de proponer como lo venimos haciendo, tener intensidad, contundentes y el del sábado será un lindo encuentro porque hace tiempo no podemos conseguir una victoria ante Pachuca”, sostuvo el mediocampista.

Se debe recordar que el cuadro regiomontano está en la primera posición de la tabla general con 24 puntos y se medirá a unos Tuzos que están en el décimo segundo peldaño, con 13.

Sánchez dijo que el plantel quiere mantener el mismo paso, porque en ocasiones cuando llega un descalabro el golpe anímico es fuerte y no quieren pasar por un momento negativo.

“Es algo lindo no perder, porque a veces cuando pierdes golpea fuerte y capaz que empiezas con una racha negativa de derrotas, entonces eso no lo queremos, a mí no me gusta perder ni una cascarita, es bueno mantener eso y jugamos a no perder”, añadió.

El uruguayo resaltó la forma de jugar de los Rayados de Monterrey, porque desde su punto de vista son ofensivos, siempre en la búsqueda de atacar para a final de cuentas conseguir resultados positivos, y que ante los Tuzos no será la excepción.